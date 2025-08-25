Isabel Rábago, muy crítica con un invitado en 'YAS Verano': "El amor no es dejar a tu mujer en una residencia"

La vida de Francisco Franqués, de 87 años, ha llamado la atención de los colaboradores de Yas Verano. Desde hace un año, su esposa permanece en una residencia a causa del alzhéimer. Pese a esta difícil situación, Francisco no ha perdido la fe en el amor y, aunque continúa casado, ha decidido buscar una nueva pareja.

El invitado ha explicado con mucha serenidad cómo está afectando la enfermedad a su esposa: "Está en un punto de no retorno”. Contaba a Pepa Romero que llevaban ocho años casados, aunque su vínculo se había forjado mucho antes, cuando el destino los cruzó en Venezuela: “Nos conocimos en Venezuela y ella se vino a España y nos casamos. Estuvimos muy bien".

Además, ha confesado que no es la primera vez que contrae matrimonio, sino que se ha casado en cuatro ocasiones. "Yo siempre he sido feliz en mis matrimonios, cosa que no se suele decir", aseguraba. "Es un gentleman", decía la presentadora asombrada.

María es la cuarta mujer de Francisco, de la que habla con una sonrisa en el rostro en el programa de Antena 3 cuando recuerda los bonitos momentos que han pasado juntos. Sin embargo, también ha querido contar la parte más cruda de su relación. "Llevo dos años cuidándola. Durante un año y pico lo he podido hacer, cuidar sobre todo la cosa mental", expresaba.

"Cuando nos dieron el diagnóstico dijeron que se trataba de un alzhéimer irreversible. Ahora está en una residencia en Barcelona", ha desvelado. Además, también ha revelado un dato que ha dejado a Romero con la boca abierta: "No voy a verla". "Ella todavía tiene algunos momentos de lucidez", manifestaba Franqués.

Pepa Romero y Francisco. Antena 3

"¿Y entonces? Va a pensar que la ha dejado", preguntaba atónita la presentadora ante las últimas declaraciones del entrevistado. Ha sido entonces cuando él ha explicado que es por recomendación médica, para que María no viva un retroceso en su proceso de adaptación. "Yo habría seguido y seguiría con ella, pero los médicos han considerado que yo no estaba preparado", ha añadido.

Isabel Rábago, que se encontraba en plató durante el testimonio, no ha podido evitar dar su punto de vista: "Describe a su mujer como a una amiga". Y manifestaba: "Personalmente, echo en falta más amor. El amor no es dejar a tu mujer en una residencia".

"A mí me pueden decir los médicos 2.800 cosas, pero nada impediría ir a ver a mi pareja por mucho alzhéimer que tenga y te puedo asegurar que estaría muerta de dolor", ha reconocido la colaboradora.

"Con cuatro mujeres, entiendo que esta no es la mujer de su vida", aseguraba Rábago. Una afirmación que no se ha molestado en negar el invitado: "Naturalmente". "Es que nosotras no somos compañía. El amor es otra cosa", concluía molesta la tertuliana.