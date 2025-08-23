Pepa Romero, rota de dolor por la muerte de Javier Cid: "Estaba orgulloso por defender los derechos del colectivo LGBT"

El periodismo español está de luto por el fallecimiento de Javier Cid. El comunicador de El Mundo ha sido hallado sin vida en su domicilio, en el madrileño barrio de La Latina, a los 46 años. Una inesperada muerte que ha dejado devastados a todos aquellos con los que trabajaba, como ha pasado con Pepa Romero, dado que colaboraba en YAS Verano.

Nacido en Zamora en 1979 y licenciado en Historia, Cid tenía una larga experiencia en medios de comunicación. Ligado a Unidad Editorial, era jefe de sección de Gran Madrid, revista local del rotativo El Mundo. Además, era reconocido por defender los derechos del colectivo LGBT, labor por la que obtuvo el Premio Alan Turing en 2019.

Colaborador de laSexta Xplica y Y ahora, Sonsoles, ha sido en este último programa donde se le ha querido rendir un homenaje televisivo. En la tarde de este pasado viernes 22 de agosto, Pepa Romero, presentadora del magacín durante las vacaciones de Sonsoles Ónega, se ha mostrado completamente consternada por la noticia.

Conocido por su sentido del humor y espíritu crítico, su deceso ha sido inesperado, dejando a sus compañeros completamente perplejos. De hecho, la propia presentadora no daba crédito a lo sucedido cuando anunciaba la terrible noticia.

“Tenemos que terminar con una triste noticia para la profesión, para el mundo del periodismo. Nuestro compañero Javier Cid ha fallecido”, expresaba, para después lanzar un sentido tributo al comunicador, destacando, precisamente, su lucha por los derechos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Pepa Romero en 'YAS Verano'. Atresmedia

“Destacó con elegancia en todos los ámbitos periodísticos a los que se dedicó. Siempre se sintió especialmente orgulloso por su labor en defensa de los derechos del colectivo LGTBI. Le teníamos un gran cariño, yo personalmente y Lorena [Vázquez] también”, compartía, muy afectada.

Romero ha intentado mantener la compostura, pero lo inesperado de la muerte de Cid y el cariño que le profesaba ha terminado provocando que la presentadora no pudiera evitar llorar a lágrima viva en directo, justo después de enviar palabras de cariño y condolencias a los familiares y amigos del periodista.

“Mandamos un abrazo muy grande a la familia y a ti Javier, allí donde estés, un beso enorme. Nosotros nos vemos el lunes a las 17 horas”, despedía así el magacín, provocando el apoyo tanto del resto de colaboradores como del público que estaba presente el plató.

Por el momento [a fecha del sábado 23 de agosto], se desconocen los motivos del fallecimiento del periodista.