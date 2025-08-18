Lorena García, rotunda sobre los incendios: "La España vaciada no existe, es la España que algunos vaciaron"

Tristemente, los incendios en España continúan siendo noticia. La situación es crítica, con más 157.000 hectáreas calcinadas, cuatro víctimas mortales y miles de evacuados. Castilla y León está siendo la comunidad más afectada, con incendios de gravedad dos en Zamora y León.

Ante la situación, los principales programas de actualidad están siguiendo minuciosamente la última hora, con reporteros desplazados a diferentes zonas afectadas. Es el caso de Espejo Público, donde Lorena García ha tenido un incómodo desencuentro con Carlos Martínez, secretario general del PSOE en dicha comunidad autónoma.

La discusión vino a raíz de la petición del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha revelado en redes sociales que, hace 48 horas, había solicitado al presidente del Gobierno más medios del Ejército para combatir los incendios. A pesar de ello, no ha recibido nada de los recursos solicitados.

García conectaba en directo con Carlos Martínez, quien daba su versión. “Les pediría, dadas las polémicas que se están generando, hacer un mínimo ejercicio de empatía para poder ponernos de parte de los vecinos que están soportando estoicamente y en demasiada soledad este combate contra los incendios”, expresaba.

Tras sus palabras de condolencias al brigadista fallecido en Soria, Martínez acusó a Mañueco de tener “frases lapidarias que le van a perseguir de por vida”. Tras un largo discurso, en el que cargaba contra el presidente autonómico, García le interrumpía, dado que Martínez recalcaba que “hay que reconocer el territorio”.

Carlos Martínez y Lorena García en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Pero para eso están los técnicos, usted lo sabe. No hace falta que el señor Mañueco esté al frente”, opinaba la periodista. A pesar de las palabras de García, el secretario castellano-leonés seguía en sus trece.

“No me deja ni preguntarle y eso que dijo que no quería politizar”, volvía a interrumpir la presentadora, ante el discurso de Martínez, que no dejaba pie a la réplica. El secretario general socialista de dicha comunidad, entonces, criticó que la discusión se hiciese “desde la atalaya de los medios en Madrid”.

Carlos Martínez y Lorena García en 'Espejo Público'. Atresmedia

“Se conoce muy poquito el territorio, se está completamente ausente”, argumentó Martínez. La presentadora ha tenido entonces el rifirrafe con el político socialista, al recordar cómo los principales medios de comunicación han enviado a una cobertura especial a las zonas afectadas, sin olvidar a la labor de las delegaciones.

“No lo voy a permitir, señor Martínez. Hacemos un esfuerzo ingente todos, conozcamos o no el territorio. Por eso, le pido respeto absoluto al trabajo de los medios de comunicación”, señalaba la presentadora, recordando que ella sabe de primera mano lo que es padecer un incendio de gran escala.

“Le habla una persona que conoce el terreno. ¿Usted conoce el Alto Tajo? ¿Le suena el incendio de la Riba de Saelices? Yo tengo una casa a 10 kilómetros. Conozco como nadie esa zona, las zonas rurales y a los 11 bomberos que murieron en el incendio. Así que no se lo permito. Los medios hacemos una labor enorme. Tenemos a compañeros a pie de incendio, cosa que no han estado algunos políticos para contárselo a los espectadores”, expresaba de manera rotunda Lorena García.

Carlos Martínez y Paco Marhuenda en 'Espejo Público'. Atresmedia

Martínez le pidió disculpas, señalando que “se están malinterpretando” sus palabras. “Lo que intento trasladar es que las polémicas no ayudan”, expresaba, quien reconocía la labor de los medios para difundir “el abandono que se sufre en territorios despoblados durante mucho tiempo”.

“Esa ausencia de servicios, incluso en servicios básicos. No es un ataque a los medios. Pero quiero que no se pierda el foco de lo que ha pasado cuando los fuegos se extingan. Necesitamos un plan de gran impacto social, no sólo regenerar las zonas boscosas”, se defendía Martínez, quien aprovechaba para señalar que el concepto de España vaciada no es correcto.

Lorena García terminaba la entrevista, recordando esas palabras y profundizando en ellas. “Desde aquí, todos mis mejores deseos a Castilla y León y a todo el mundo rural. Como usted mismo ha dicho: la España vaciada no existe, es la España que algunos han vaciado. Ahora la han olvidado y se quema”, concluyó.