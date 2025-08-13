Jesús Vázquez, 59 años, sin rodeos, sobre el único alimento que come a diario: "Me vuelve loco, me lo zampo con pan"

Jesús Vázquez lleva más de tres décadas siendo uno de los rostros más conocidos de la televisión española y a sus 59 años, su imagen de vitalidad y excelente forma física es innegable.

El secreto detrás de su figura esbelta se basa en un compromiso férreo con la disciplina y, sorprendentemente, una filosofía que también deja espacio para el disfrute.

En un mundo saturado de dietas de moda y atajos rápidos, el famoso presentador de televisión ha mantenido una rutina alimenticia que él mismo ha calificado de estricta desde hace más de 30 años.

Según sus últimas entrevistas, su dieta se basa en un pilar fundamental: alimentos a la plancha y un consumo masivo de verduras.

"Mi alimentación consiste en comer muchas ensaladas, alimentos con fibra y cocinar a la plancha", afirmó en un artículo de la revista Vitónica. Para él, es una cuestión de constancia, no de sacrificios puntuales.

Su método también incluye la prohibición de ciertos alimentos que muchos consideran parte de su día a día. "Nunca pruebo los fritos, grasas cero, nada de dulces o salsas", asegura.

Uno de sus rituales más sagrados es el de no consumir hidratos de carbono por la noche, una práctica muy extendida entre quienes buscan optimizar su metabolismo y mantener un peso saludable.

Sin embargo, sería un error encasillar al de Ferrol (La Coruña) como un monje ascético de la nutrición. La clave de su éxito a largo plazo parece residir en una mentalidad equilibrada que él mismo ha resumido en una idea fundamental: la necesidad de regalarse "libertad de vez en cuando".

"También es muy sano para la cabeza que por lo menos una vez por semana te pegues un buen homenaje. Un capricho de lo que te apetezca: de comer, de beber, de salir y, sobre todo, de disfrutar. De saltarte las reglas un poco, en definitiva", señaló Vázquez.

Y es precisamente en esos momentos de "homenaje" donde emerge su debilidad más confesable y entrañable: la ensaladilla rusa.

En una entrevista con Men's Health, el gallego confesó su amor incondicional por este clásico de la gastronomía española: "Yo, por ejemplo, soy un loco de la ensaladilla rusa. Si voy a un restaurante y me dicen que la ensaladilla es buenísima, me la zampo con su pan incluido sin ningún problema, y me da igual el día que sea".

Además de llevar una alimentación saludable, el presentador de ¡Allá tú! o Operación Triunfo no perdona su rutina de entrenamiento en el gimnasio.

Además, realiza entrenamientos de fuerza, enfocados en músculos clave como los pectorales (con ejercicios como pres de banca y aperturas), la espalda (dominadas y jalón de polea) y los trapecios.

También realiza rutinas de abdominales, elevaciones de piernas y planchas para mantener un cuerpo fuerte y definido.

La carrera de Jesús Vázquez comenzó en 1990 con La quinta marcha (Telecinco), un programa musical juvenil donde se dio a conocer junto a otros rostros como Penélope Cruz y Natalia Estrada.

Posteriormente, en Hablando se entiende la basca (1991-1993), el gallego se consolidó como una figura relevante por su naturalidad y conexión con el público.

Pero, sin duda, uno de los mayores hitos de su carrera fue presentar Operación Triunfo (2005-2009) debido a su cercanía con los concursantes y su habilidad para gestionar las galas en directo.