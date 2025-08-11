Beatriz Ariño, nombrada nueva Defensora de la Audiencia de RTVE tras la salida de Rosa María Molló

La periodista Beatriz Ariño será la nueva Defensora de la Audiencia de RTVE desde el lunes 18 de agosto. Vinculada desde hace décadas a la Corporación, especialmente a los Servicios Informativos, Ariño atenderá en su nuevo puesto las quejas, sugerencias y reclamaciones de los usuarios de todos los canales y plataformas de RTVE.

Ariño tomará así el testigo de Rosa María Molló, que se pone al frente del 24 horas de RNE. Ya en su despedida, RTVE le agradecía su total dedicación a la Oficina de la Defensora, justo en un año de profunda remodelación de la Corporación pública.

“Mi mandato ha coincidido con un cambio de modelo en RTVE que ha generado mucha reacción, lo cual es bueno e indica que a la gente le interesa y le importa lo que hacemos”, valoraba Molló.

“Hemos más que duplicado las peticiones gestionadas desde la Defensoría. Hemos hecho un esfuerzo para explicar los cambios que se producen, con un estilo de comunicación más empático y directo. También hemos aumentado la transparencia en la información que nuestras audiencias solicitan”, proseguía.

“Me siento muy orgullosa de la conversación que hemos mantenido. Escuchar a la gente y que esta se involucre es bueno porque ayuda a mejorar la oferta y los estándares de calidad de la radiotelevisión pública que es lo que la gente espera de nosotros", concluía.

Beatriz Ariño en 'Informe Semanal'. RTVE

Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, Ariño ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en RTVE. Ha sido redactora, editora y presentadora de diferentes programas, entre ellos, La 2 Noticias e Informe Semanal

En ambos espacios, realizó numerosos reportajes y participó en retransmisiones y programas especiales. También formó parte de la redacción de RNE y, al margen de los informativos, presentó el programa Aquí hay trabajo.

Beatriz Ariño en 'La 2 Noticias'. RTVE

Durante seis años presentó el Informativo de Madrid de TVE para pasar después a los Telediarios, en los que ha trabajado como redactora en las Áreas de Política y de Cultura, como editora adjunta de información internacional –donde dirigió y presentó el programa de análisis El Mundo en 24 horas-, y como jefa del Área de Sociedad.

Ha sido también coordinadora de Los Desayunos de TVE y del programa La Hora de La 1, adjunta a la Dirección de Centros Territoriales y editora del Canal 24 horas. Y como docente, imparte clases en los diferentes másteres de RTVE.

“Mi intención es continuar el trabajo de mis predecesoras, acercando la radiotelevisión pública a los ciudadanos y contribuyendo a mejorarla a través del debate y la crítica constructiva”, señala Ariño en un comunicado de prensa.

“Es un reto ilusionante y complejo a la vez, por la velocidad a la que cambian los medios de comunicación y los intereses y exigencias de la audiencia. Pero me consta el compromiso del equipo de la Defensoría con el servicio público para seguir construyendo la RTVE de todos”, agrega.