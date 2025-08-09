Kiko Jiménez planta a 'Fiesta' en el último momento: "Un motivo de fuerza mayor le ha impedido venir"

La guerra familiar entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez contra Maite Galdeano y Cristian Suescun vive un nuevo episodio. Después de que su cuñado le tachase de “aprovecharse de las mujeres”, el colaborador debía darle la réplica en Fiesta. Sin embargo, el tertuliano ha dado plantón al programa para el que trabaja.

Fue en Tardear donde Suescun lanzó duras acusaciones hacia su cuñado. “Sigue el mismo patrón, se aprovecha de todas las mujeres. Tiene que ir en el Porsche de mi hermana conduciéndolo él como que es algo en la vida”, declaraba, saliendo a defender a Gloria Camila, antigua pareja del extronista.

“¿No será el montajista? Primero con Gloria Camila, luego con mi hermana”, denunciaba, señalando que a la hija de Ortega Cano “la estafó”. “Me lo han dicho, que lo único que quiere en su vida es vivir de las mujeres”, insistía.

Palabras muy duras a las que Kiko Jiménez debía dar réplica. Sin embargo, el de Linares no se ha presentado en Fiesta. Al parecer, habría un motivo de peso, tal y como señalaba César Muñoz al inicio del programa.

“Ha decidido no venir al programa. Sabemos que lo está pasando mal por la tensa situación que ha vivido esta semana con su cuñado y también con su suegra, Maite Galdeano”, expresaba el presentador extremeño.

Plató de 'Fiesta'. Mediaset

“Hay un motivo de fuerza mayor que le ha impedido, como él hubiese querido, estar aquí con nosotros”, añadía el conductor, dejando al resto de tertulianos completamente perplejos. “Estoy sorprendida”, apostillaba Amor Romeira.

La artista canaria se mostraba muy crítica con el de Linares. “Hago dos balances: uno, o hay miedo a abrir una caja de Pandora mucho más peligrosa de la que ya ha contado Cristian Suescun”, teorizaba.

J.M. Ávila en 'Fiesta'. Mediaset

“Otra que sitúa a Kiko un poquito más empático con la realidad que está viviendo, que le acerca un poco más a Gloria Camila porque ella está viviendo lo mismo que él de una familia que va en contra de ella y ahora él está recibiendo un poco de su propia medicina”, continuaba, provocando el aplauso del público.

Omar Suárez salió a defender a Jiménez, señalando que se está viendo desbordado. “El problema es que ha ido todo muy brusco para él y para Sofía, para el trabajo de ella”, opinaba el contertulio.

El debate fue sobre cómo nadie sabe realmente cómo se originó este conflicto entre Kiko Jiménez y Cristian Suescun. Suárez señalaba que el hermano de la ganadora de Supervivientes 2018 habría ya amenazado con publicar su conflicto con su hermana Sofía y su cuñado.