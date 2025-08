La nueva vida de Laura Campos ('Gran Hermano 12') a los 41 años, alejada de la televisión: "Es el verdadero amor de mi vida"

El año 2011 quedará grabado para siempre en la memoria de Laura Campos, una joven de Parla (Madrid) que se convertía en la ganadora de Gran Hermano 12, el famoso formato de telerrealidad de Telecinco.

Campos vivió una de las ediciones más intensas y mediáticas del reality y desde entonces su vida ha dado un giro de 180 grados: pasó de las portadas de revistas y los platós de televisión al silencio de una vida familiar y profesional enfocada en el bienestar personal.

Hoy, más de una década después de su triunfo, Laura ha construido un camino lejos de los focos, aunque no del todo ajeno a las redes sociales.

Con tan solo 26 años, la joven madrileña entraba por la puerta de la casa de Guadalix de la Sierra. Su carácter fuerte, espontáneo y sin tapujos la convirtió en una de las concursantes más recordadas de la edición.

Su historia con Marcelo, otro participante de ese año, captó la atención de millones de espectadores: protagonizó una de las “carpetas” más intensas del reality, incluso rompiendo en directo con su pareja anterior en pleno programa.

Su sinceridad, sus discusiones virales y su entrega emocional la llevaron a conquistar al público, que la premió con un 63,1% de los votos en la final. Tras 144 días de encierro, Laura se coronaba como la vencedora de GH12 y se llevaba el maletín… y un lugar en la historia del reality en España.

Después de su paso por el programa liderado por Mercedes Milá, Laura vivió los meses clásicos de fama exprés: entrevistas, bolos, apariciones en platós y una fugaz participación en Mujeres y Hombres y Viceversa, donde fue tronista. Sin embargo, su presencia televisiva fue perdiendo fuerza y, poco a poco, fue alejándose del circuito habitual de los exconcursantes.

En 2016 volvió brevemente como concursante invitada a Gran Hermano VIP 4, pero su estancia fue corta. Desde entonces, su presencia en televisión ha sido ocasional, limitada a colaboraciones puntuales y entrevistas. Sus últimas intervenciones fueron como tertuliana en el debate de Gran Hermano 19, en septiembre de 2024.

El cambio definitivo en la vida de Laura llegó con la maternidad. En enero de 2017 nació su hija Triana, quien se convirtió en el centro de su mundo. La joven campeona de atletismo infantil ha sido protagonista frecuente en las publicaciones de su madre, quien comparte su crecimiento y logros con orgullo.

"No sé si algún día en mi vida me volveré a enamorar ya que hace muchísimo tiempo que no siento algo similar. Puedo estar más feliz o menos, pero desde que fui madre, una vez cierro la puerta de casa, con que esté Triana lo que hay fuera me da igual. Ella es el verdadero amor de mi vida", explicaba Laura en una entrevista para Outdoor en 2021.

Instalada nuevamente en Parla, Laura decidió dar un paso atrás en su vida mediática para centrarse en su bienestar y el de su familia. Estudió y se formó como asesora de vida saludable, especializándose en productos naturales y rutinas de mejora física.

Desde hace varios años, trabaja como asesora online de bienestar y pérdida de peso, acompañando a decenas de mujeres en procesos de transformación.

Con más de 100.000 seguidores en Instagram, Laura mantiene una comunidad fiel que sigue sus consejos, entrenamientos y reflexiones diarias. Desde ahí, comparte no solo su trabajo, sino también su día a día con su hija y su perro Curro, en un estilo de vida más familiar, más real y menos televisivo.