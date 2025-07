Roberto Leal corta a Agustín Jiménez por enrollarse más de la cuenta en ‘Pasapalabra’: “Me callo y no hablo más”

Pasapalabra ha renovado invitados este jueves. Y, entre los famosos que ha recibido Roberto Leal este jueves, se encontraba el humorista Agustín Jiménez, que estaba en el equipo de Rosa Rodríguez. Rosa comenzó el programa en la cuerda floja, en la temida silla azul, pero ganó su lugar en la competición sin mucho problema.

Al preguntarle el presentador cómo se encontraba, el que fuese concursante de Tu cara me suena afirmó: “Estoy muy bien. Me he puesto las gafas, para programas de cosas de letras, siempre gafas”, decía con humor.

Como Roberto Leal había hablado previamente de hijos, Agustín deslizó: “Como soy padre yo también, (uso las gafas) para mirar cables pelados. Es un concepto”, narraba con humor, bajándose las gafas y fingiendo que miraba unos cables por debajo del cristal.

“¿A qué hora me has dicho que vienes?”, preguntó también, mirando a través de las lentes, entre risas. “Luego hablamos de cosas. Montaste un negocio”, proponía Roberto Leal. Así, le emplazaba a charlar antes del rosco, que es cuando más se extiende con los invitados.

“Quieres que te cuente que monté una ferretería. ¡Es mentira!”, exclamaba el invitado. “Cuando te preguntan a qué te estás dedicando ahora, cuento una cosa de una ferretería. A la gente que le he contado lo de la ferretería: es mentira”, detallaba Agustín.

Imagen del programa 'Pasapalabra' de hoy.

Como el humorista estaba hablando más de lo que suele hacerse en el saludo inicial, Roberto le propuso: “No me cuentes nada más”. “Esto lo corta luego un señor”, proponía Agustín, en referencia a la edición del programa.

Tras Agustín, Roberto Leal saludó a Karina, que llevaba cerca de un año sin ir al programa. Y celebró estar de nuevo en Pasapalabra, porque lo ven sus nietos, y son muy admiradores de Manu y Rosa, los dos concursantes.

Por último, Roberto saludó a la concursante. “Rosa qué tal. No te vas a aburrir hoy”, comentaba Roberto a la gallega. Y Agustín se lo tomó como un dardo hacia su persona: “Ya me callo y no hablo más”.

“Lo de la ferretería se me ha hecho largo”, admitía Roberto. “Luego un señor lo corta”, volvía a decir el humorista. Y Karina aprovechó para proponerle de “montar una heladería, que ahora va mejor” que una ferretería.