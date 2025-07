Fue la primera serie original de Orange y desde hoy está gratis en RTVE Play: ‘Caminantes’, el terror en el Camino de Santiago

Este jueves llega a RTVE Play la serie Caminantes. Podría ser un producto más que engrosa el catálogo de la plataforma de la radiotelevisión pública española, si no fuese porque se trata de una ficción muy particular. Y es que fue la primera serie original de Orange, plataforma que en 2020 apostó por contenidos propios, como esta serie o el programa de Nacho Vigalondo Los Felices Veinte.

Caminantes se estrenó en plena pandemia, el 10 de julio de 2020. Producida junto a 100 Balas (The Mediapro Studio), narraba una historia de terror ambientada en el Camino de Santiago. Fue creada y escrita por José Antonio Pérez Ledo (Órbita Laika, Estación Apolo) y dirigida por Koldo Serra (La casa de papel, El Ministerio del Tiempo).

En la línea de producciones como El proyecto de la bruja de Blair o la saga REC, el espectador se dispone a ver un supuesto metraje encontrado o found footage. En concreto, todo lo que grabaron un grupo de jóvenes peregrinos con sus teléfonos móviles al hacer el Camino, en la zona de la Selva de Irati, en Navarra.

La serie, de hecho, fue rodada en calidad 4K con smartphones de última generación -en concreto dos iPhone 11 y dos iPhone 10 XS-, cuyos parámetros se configuraron manualmente por medio de una aplicación para usarlos como si se tratara de cámaras profesionales.

Además, a lo largo de la historia se hace uso de los tan populares filtros, que conseguían que el poner emoticonos, arcoíris o aspecto de animal a alguien pase de ser tierno y encantador a terrorífico y grotesco.

Imagen de 'Caminantes'.

La serie se compone de ocho episodios de unos 20 minutos de duración, que se pueden ver cómodamente del tirón como si fuese una película. De hecho, hay cosas de Caminantes que recuerdan a clásicos del género como La matanza de Texas o Las colinas tienen ojos. Cintas que apuestan por un terror rural, de ese que fomenta el lema que la familia que mata unida permanece unida.

Y es que Pérez Ledo convirtió el Camino de Santiago en un lugar de esos que no salen en los mapas, de los que no debes salirte del sendero si quieres seguir sano y salvo. Sin embargo, los jóvenes protagonistas ven a un niño de aspecto siniestro en pleno monte y no pueden evitar ir tras él para ver si le sucede algo, lo cual será su perdición.

Los protagonistas principales de la serie son los cinco jóvenes desaparecidos, a quienes dan vida Daniel Ibáñez (La Valla), Alexandra Pino (Sé quién eres), Carlos Suárez (La casa de papel), Songa Park (Allí Abajo) y Lucas Miramón (Billy Elliot, el musical). Y completan el reparto los actores Eguzki Zubia (Guernika), Pako Revueltas (La caza Monteperdido), Javier de Córdova (El vecino) y Guillermo de Córdova (El vecino).

Coincidencia con la pandemia

(Atención: a partir de aquí puede haber spoilers). Caminantes se grabó durante el otoño de 2019 en diferentes localizaciones de Bizkaia. Entonces nadie imaginaba que medio año después el mundo se paralizaría por una pandemia. Y que tendríamos que confinarnos, y luego volver a la vida en lo que se bautizó como nueva normalidad.

Curiosamente, en la serie (que luego también estuvo disponible, más allá de Orange, en plataformas como Disney+) también sucede algo, una infección que provoca un estado de alarma. A través de informativos, que hacen las veces de flash back, se nos narra cómo una pandemia azotó Navarra. Las autoridades no supieron gestionar aquella crisis sanitaria, que implicó la cuarentena de algunos enclaves, y que luego fueron reabiertos, cuando no todo había sido superado.