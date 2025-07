Carmen Alcayde confiesa su última operación estética: "Durante la anestesia me acordé de Anita Williams"

Carmen Alcayde no pudo estar presente en el plató de Fiesta este domingo, 20 de julio, debido a que se había sometido a una cirugía. La colaboradora de televisión se mostró descontenta con su estado físico después de su paso por Supervivientes, ya que el cambio de su cuerpo fue brusco.

Después de realizarse un chequeo médico, le detectaron una irregularidad: "Me ha salido la vitamina D en rango tóxico". Una consecuencia de la cantidad de horas que la exsuperviviente pasó al sol a lo largo del concurso. Sin embargo, lo que le mantenía preocupada no era una cuestión de salud, sino estética.

Aunque no pudo asistir a Mediaset, entró en directo en el programa de Emma García para explicar el motivo de su ausencia: "Cuando salí me vi tan flaca que me miraba en el espejo y decía 'no tengo tetas' y he pasado por el quirófano para rellenármelas un poquito", confesó Carmen Alcayde ante la mirada de asombro de la presentadora.

Y, pese a que la operación salió bien, la tertuliana explicó que el postoperatorio estaba siendo doloroso: "Me duele un montón, no siento las tetas y las tengo como dormidas". Y añadió: "Pensaba que iba a estar bien para ir al programa, pero no".

Desencuentro con Anita Williams

Fue una anécdota la que llamó la atención del equipo de Fiesta. "En la anestesia y durante toda la operación, de forma involuntaria, llamaba a Anita", desveló la valenciana. Anita Williams, que se encontraba en el plató para seguir comentando su paso por Supervivientes y cómo se encuentra, alucinó con la historia. "Me sorprende, obviamente", pronunció.

Alcayde se excusaba diciendo que ocurrió de forma involuntaria, pero aun así quiso recalcar que le afecta no mantener contacto con la exconcursante de La isla de las tentaciones: "Yo quería retomar la amistad con ella, pero no se ha dado".

Carmen Alcayde entra en directo en 'Fiesta'. Telecinco

Una decepción para la colaboradora, que sigue con la esperanza de recuperar el tiempo perdido. "A mí me ha dolido mucho y me sigue doliendo no tener la amistad con Montoya y con Anita. Yo tenía la idea de estar con mis amigos y, de repente, no los tengo", reconoció.

Sin embargo, Anita Williams no lo tomó como esperaba, tildando de fijación lo que mantiene Carmen con ella: "Yo solo te voy a decir que pidas ayuda, gordi. Yo creo que esto es una obsesión". Aunque aseguró que estaba cansada de ese tema, también explicó que no tiene ningún problema con ella.

"Hemos estado en un concurso juntas y yo le tengo un montón de cariño, pero no veo necesario hacer este paripé", dijo contundente la influencer tras el testimonio de Carmen Alcayde.