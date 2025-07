Terelu Campos confiesa que sufre un problema de salud desde que volvió de República Dominicana: "Llegué fastidiada"

Terelu Campos ha aparecido en Fiesta este sábado, 19 de julio, tras unos días ausente de su participación como colaboradora en varios programas de televisión y lo ha hecho explicando el verdadero motivo de su desaparición ante las cámaras.

Lo que parecía solo un descanso, se ha convertido en un pequeño susto de salud que ella misma ha contado en directo.

Nada más comenzar su intervención, Terelu ha confesado: "Me hubiera encantado ir a plató. Estoy bien, mejor. Ayer estuve un poco pachucha porque cogí un virus en República Dominicana, que estuve unos días y llegué fastidiada. Un virus estomacal", revelaba ante una sorprendida Emma García.

La colaboradora reconocía que su malestar fue tan serio que tuvo que cancelar una de sus intervenciones habituales: "Ayer no pude ir a De viernes y yo creo que es la primera vez en mi vida que falto a mi puesto de trabajo, con eso te lo digo todo", confesaba.

Aunque Emma García quiso ahondar un poco más en su estado, Terelu prefirió centrarse en lo positivo y en su nueva participación como sustituta de su entrevistadora.

Emma García y Terelu Campos. 'Fiesta'.

"Estoy muy contenta, aunque estoy con los nervios porque estoy con el teatro mañana aquí, y eso ya me tiene más de 48 horas mal. A 24 horas me tiene un poco revolucionada", explicaba entre risas.

El año de Terelu está siendo, sin duda, de los más intensos: "No recuerdo un año tan intenso y de situaciones tan diferentes", detallaba la colaboradora.

Emma García no se quedó callada: "Teatro y Supervivientes, que me has dejado impresionada. No hay dos sin tres", comentaba la presentadora.

Terelu no dudó en responder. "No he tenido una semana libre. He ido a República Dominicana a descansar. Llegué el sábado y el miércoles cogí el avión para estar aquí el jueves por la mañana", puntualizó sin ningún tapujo.

Emma García y Terelu Campos. 'Fiesta'.

La comunicadora también quiso agradecer el cariño recibido por parte de sus compañeros: "He recibido muchos mensajes y es maravilloso que estéis contentos con que vaya y que podamos hacer cosas bonitas", dijo.

Desde el plató, los colaboradores le lanzaban un mensaje muy claro: "Hay gente expectante por saber cómo es trabajar con Terelu". A lo que García respondió: "El equipo está deseando que estés aquí. Tenemos ganas de que vengas", confesó la presentadora ante Campos, quien la sustituirá a partir del sábado 26 de julio.