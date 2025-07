Bertín Osborne vuelve a Canal Sur y se sincera sobre su experiencia en 'Tu cara me suena': "He disfrutado"

Y Bertín Osborne ha cumplido con su promesa. El cantante ha retomado su labor como conductor de su programa en Canal Sur. Apenas una semana después del final de Tu cara me suena, el empresario no sólo ha regresado a su formato, sino que ha compartido su experiencia en el talent show.

En la línea de otras declaraciones, como la que compartió con BLUPER, el IX conde de Donadío de Casasola, ha vuelto a compartir cómo fue a partir de la tercera gala cuando comenzó a disfrutar de su experiencia en el talent de imitaciones que conduce Manel Fuentes.

“Los primeros días fueron horrorosos, pero luego ya lo entendí y lo he disfrutado a horrores”, expresaba justo en la final antes de imitar a Brian Johnson, el vocalista de AC/DC. El artista cedió su puesto de finalista en la última gala a Esperansa Grasia, quien terminó clasificándose como la subcampeona de la duodécima edición.

“Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí y en casa, ¡empiezo yo otra vez!”, expresaba al inicio de su retorno al talk show del canal autonómico andaluz. No ha dudado en declarar que había echado “mucho de menos” a varios de los tertulianos del formato, como María José Suárez o El Sevilla.

“¿Qué se siente nuevamente en casa, en tu plató, en tu programa?”, le preguntaba el líder de Mojinos Escozíos, a quien el propio Osborne le ha imitado en esta temporada. El Sevilla fue concursante de Tu cara me suena en su cuarta edición, que ganó Ruth Lorenzo.

El equipo de 'El show de Bertín'.

“Lo he pasado muy bien, tengo que decirte que en las primeras semanas estuve a punto de tirar la toalla y decir 'que le den por saco, sacadme de aquí, yo ya no puedo más’”, reconocía, rememorando así sus anteriores declaraciones.

Su paso por Tu cara me suena ha hecho que Osborne se haya maquillado por primera vez. “Nunca en mi vida, jamás, me he maquillado”, expresaba, siendo uno de los descubrimientos que ha vivido en su paso por el talent show.

“Primer día, primer programa: tres horas. Entraba uno: 'Yo te voy a hacer la barba'; llegaba otra: 'Yo te voy a hacer las pestañas y los ojos'; y otra: 'Te voy a poner las lentillas' y yo: ¡¿Qué?!”, confesaba a sus colaboradores, con claro tono de comedia, al comentarlo a modo de anécdota.

“Os voy a decir una cosa, ha sido un peluseo", apostillaba. Durante su paso por el talent show, Osborne logró ganar la quinta gala, al imitar a Gene Simmons, vocalista del grupo KISS. A lo largo de su concurso, imitó a diferentes figuras como Antonio Flores, Frank Sinatra, Andrea Bocelli o María del Monte.