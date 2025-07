Pilar Vidal, alejada de la televisión por una conjuntivitis aguda, reaparece en ‘Espejo Público’: “Estoy confinadísima”

En el tramo final de Espejo Público, Gema López ha preguntado a todos sus compañeros por una colaboradora que lleva unos días ausente. Y así, ha aclarado que muchos podrán pensar que “Pilar Vidal está de vacaciones. Pues no, no estaba de vacaciones. Se fue el fin de semana y a partir del lunes le pasó algo que la mantuvo alejada de este plató”, introducía la presentadora.

La periodista entraba entonces por videollamada al programa, ocultando su rostro tras unas grandes gafas. “Qué te ha pasado mi amor”, le preguntaba Gema López. “Hola, qué tal, cómo estáis todo”, decía como bienvenida Vidal. Y entonces desvelaba su problema de salud.

“No sé cómo me he contagiado de una conjuntivitis aguda faríngeo no sé qué. Esta última palabra no me la he aprendido, pero afecta también a la faringe”, detallaba la antaño periodista de Sálvame.

“Vamos a ver la foto que nos enviaste...”, proponía Gema López, enseñando a cámara una imagen en la que los ojos de Pilar Vidal están visiblemente afectados, enrojecidos. “Pero mira qué mona estoy ahora. He recuperado el blanco”, celebraba Vidal, que entonces ya se quitó las gafas.

“Esto es vírico, es contagioso”, advertía Pilar, y justificando así su ausencia en el plató. “Te veo mejor y menos asustada”, celebraba por su parte Gema López.

Pilar Vidal y Gema López en 'Espejo Público'.

“Estoy confinadísima”, seguía narrando Pilar sobre su problema. “Perdía visión, ves borroso y no puedes abrir los ojos. Me dieron antibióticos, te dicen que tengas paciencia y fui a peor. Fui al especialista, me dieron corticoides, y ahora con otro antibiótico, más corticoides” ha podido mejorar, contó la comunicadora.

Aprovechando la presencia de Pilar en el programa, Espejo Público le mostró unas imágenes de alguien a quien conoce bien, Íñigo Onieva, quien no ha tenido a bien atender a la prensa cuando le seguían por la calle.

“No es una, ni dos, ni tres las que se acercan a preguntarle por él, por Tamara, por su futuro, por sus negocios, pero prefiere mantener un perfil bajo”, explicaba Gema López. Pero ese perfil ha cambiado al dar una entrevista a un conocido medio.

“No es una contradicción. Él lo que no quiere es hablar de su vida privada, si tiene que hablar con los medios que sea exclusivamente sobre su trabajo”, defendió entonces Vidal.