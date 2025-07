Las consecuencias de la llegada de 'La Pirámide' a La 1: así quedan las tardes desde el lunes

Televisión Española vuelve a modificar su franja de tardes. La cadena pública apuesta por un nuevo formato, La pirámide, un concurso presentado por Itziar Miranda, que ha provocado la salida inmediata de uno de sus programas de la parrilla.

Después de intentar dar en el clavo con El club de la promesa, el próximo lunes, 21 de julio, desaparecerá de la programación de La 1. Un proyecto en el que el principal objetivo era ofrecer un análisis sobre la ficción, comentando las tramas, las curiosidades y los detalles de producción de la serie.

Pese a que intentaron realzar sus audiencias con el análisis exhaustivo de la serie, después del fracaso de La familia de la tele, no fue posible. El hueco que deja libre la producción de La Osa, será ocupado cada tarde por el nuevo concurso La pirámide, que competirá directamente con Agárrate al sillón, de Telecinco, y Pasapalabra, de Antena 3.

En unas declaraciones de la actriz a BLUPER, la presentadora asegura que no le importan los números: "Llevo 30 años haciendo televisión y nunca me ha importado la competencia. No me preocupa si es con Pasapalabra u otro formato".

Esta vez, la Corporación tiene la intención de ganar la batalla. Por ello, ha seguido una estrategia propia de televisiones privadas: potenciar su estreno fuera de su horario habitual. Aunque se emitirá los días de entre semana a partir de las 19:15, este viernes debutará después del partido de la Eurocopa Femenina, que disputarán España y Suiza.

En una primera entrega que reunirá a varias caras conocidas, RTVE asegura que "no van a faltar momentazos". Anabel Alonso, Manuel Díaz (El Cordobés) y Joaquín Reyes serán los invitados de honor, acompañando a Itziar Miranda.

Las tardes de La 1

Finalmente, la franja se inicia con la primera parte de Malas lenguas, que también cuenta con algunos cambios este verano. Durante las dos primeras semanas de agosto, Aida Bao será la presentadora del formato mientras Jesús Cintora está de vacaciones.

A partir de las 17:20 empezará la ficción en Televisión Española con Valle Salvaje y, a las 18:10, como de costumbre, se estrena un nuevo episodio de La Promesa. El formato del Globomedia (The Mediapro Studio), La Pirámide, llegará a la pequeña pantalla a partir de las 19:15. Mientras que, la veterana, Aquí la tierra cierra el bloque de tarde, a partir de las 20:10 horas.

Con la adaptación de este horario, RTVE espera cumplir las expectativas de los televidentes, combinando formatos innovadores con contenidos ya consolidados.