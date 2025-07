Ruth Lorenzo, alto y claro sobre un posible regreso a Eurovisión: “Si no hubiese nadie, nadie, que me llamen”

Ruth Lorenzo fue la protagonista de esta semana del programa Atención, obras, que Cayetana Guillén Cuervo presenta en La 2 y que está dedicado a la divulgación cultural. Allí, la artista murciana presentó este sábado su nuevo espectáculo, Ruth canta a Tina.

La cantante ofrecerá dos conciertos en Madrid el próximo fin de semana junto a la Orquesta y Coro RTVE interpretando canciones de la gran Tina Turner en el 40º aniversario del álbum multiplatino Private dancer. “Esto de Tina solo va a suceder en estos dos conciertos. Hemos trabajado todo para esas dos fechas y me encantaría invitar a la gente de casa a que venga”, decía la invitada.

En un momento dado de la charla, Cayetana le preguntó por su paso por Eurovisión, y si habría posibilidades de verle “de nuevo luchando por Eurovisión, por participar y ganar”. “Imagínate. Siempre pongo casos extremos. Si no hubiese nadie, nadie, que me llamen. Pero es mejor darle la oportunidad a alguien que tiene esas ganas”, sentenciaba la murciana. Y apostillaba: “Yo iré donde se me pida, siempre”.

De su papel en Eurovisión 2014 como representante de España dijo que es algo que guarda “en el centro del pecho, claro que sí. Fue muy bonito la manera en la que se me abrieron las puertas para volver a España”.

Y es que hasta poco antes ella vivía en Reino Unido, donde participó en el talent X Factor. “Siempre decía cuándo volveré, al poco tiempo pasó Eurovisión y todo lo que ha pasado después, que se me han abierto muchísimas puertas”.

Sobre esas puertas, destaca cómo tras Eurovisión “he podido trabajar en televisión, que es algo que me gusta muchísimo, hacer tele, presentar, ser jurado. Y me he acercado a muchas casas”. Por eso, más adelante, señalaba que “las cosas que se me pongan por delante de tele estaré haciéndolas. La tele me divierte, la tele la hago para pasármelo bien, para relajarme, para divertirme”.

Ruth Lorenzo también dio a conocer su nuevo proyecto musical, una banda de rock que lleva su nombre y del que se verá un adelanto de su primer sencillo Oxytocin. Su nuevo álbum tendrá el nombre de Blacksheep, y verá la luz al completo el 31 de octubre.

Más allá de la entrevista a Ruth en plató, Atención Obras ofreció también un reportaje sobre la ganadora del Premio Velázquez de Artes Plásticas, Marisa González, y su exposición en el Museo Reina Sofía; otro sobre la gran muestra que le han dedicado en A Coruña al fotógrafo David Bailey en la Fundación Marta Ortega Pérez, Fundación MOP; y un tercero sobre el grupo mallorquín ‘La búsqueda’ que, 20 años después, vuelve a grabar un nuevo disco.