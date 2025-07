El recuerdo amargo de Ruth Núñez de los años de ‘Yo soy Bea’: “No podía estar en sitios públicos si no iba caracterizada”

La actriz Ruth Núñez, quien es muy recordada por su trabajo en la serie de Telecinco Yo soy Bea, ha concedido una entrevista al pódcast Con los pies en el cielo, que conduce Ixi Ávila. Y allí, la intérprete ha recordado algunos aspectos poco conocidos de su paso por esta producción diaria, que fue un éxito para la cadena.

Ella fue Beatriz Pérez Pinzón, la Bea que daba título a la serie. Una joven inteligente, pero sin mucho estilo a la hora de vestir, con aparato en los dientes, y que no se sabe sacar partido físicamente. A pesar de ello, trabajaba en la revista Bulevar 21, un referente del mundo de la moda.

Aquella serie era un remake de Yo soy Betty, la fea. Y ahora, Ruth analiza aquella ficción con los ojos actuales, dejando interesantes reflexiones. “Yo hice una serie de una persona fea, que era válida, pero que había que hacerla guapa para completar todo”, exponía sobre la serie.

“El cambió se hacía, porque sino no estaba completa”, detallaba, relatando así cómo Bea pasó de ‘fea’ a ‘guapa’ en un episodio, y solo así lograba el éxito, a pesar de su inteligencia. Para ser poco agraciada, Ruth se escondía tras unas grandes gafas, peinados poco favorecedores y ropas anchas, que ocultaban su aspecto natural.

Parecía importante que los espectadores no viesen cómo sería Bea una vez pasase por las manos del estilista, y por ello Ruth debía ocultarse. “Había una cosa no escrita, pero acordada, como de que yo no podía estar en sitios públicos no caracterizada”, explica. Así, daba la sensación de que Bea podía tener vida pública, pero Ruth no.

Imagen de ‘Yo soy Bea’.

“Es que me parecía tan absurdo, y me parece muy absurdo ahora, porque yo había hecho más cosas y la gente ya sabía quién era yo”, detallaba, recordando que en otros trabajos, como Compañeros, ya pudimos verle sin gafas ni peinados de señora mayor.

Aunque no quería hablar mucho del tema, Núñez se acabó explayando, y detalló que, aunque era “una cosa pactada”, le privó de situaciones como “ir a premios. Todo cosas públicas, porque o iba de Bea o no iba”. Un acuerdo que “a día de hoy creo que me lo tendría que haber saltado”.

Tanto es así que Ruth tuvo el honor de dar las Campanadas en Telecinco junto a dos compañeros de reparto, Norma Ruiz y Alejandro Tous. Pero todos interpretaban su personaje de Yo soy Bea, y por ello, la actriz lució poco agraciada.

Así, se muestra agradecida a Mediaset “porque fue algo muy emocionante para mí, pero las hicimos en personaje por mí, porque yo no podía ir mona”. “Teníamos a las bellezas y estaba yo”, sentenciaba. Y justo después se arrepintió de sus palabras, admitiendo tener “miedo” a decir ciertas cosas, porque no está de acuerdo con ese mensaje “porque en realidad quedan muchas cosas por decir y por luchar en la vida”.