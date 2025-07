Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, reaparece tras sufrir un traumático accidente: "Estaba grave y sabía que podía morir"

Cinco meses después de desaparecer de la pequeña pantalla, Joanna Ivars, meteoróloga de laSexta, ha reaparecido en Más vale tarde para compartir uno de los capítulos más duros de su vida.

La joven presentadora sufrió un grave accidente de esquí en las pistas de Formigual, Huesca, que casi le cuesta la vida y la mantuvo alejada de los focos durante un largo y doloroso proceso de recuperación.

Aquel día, como tantos otros, Ivars se encontraba esquiando, aunque esta vez decidió aventurarse junto a uno de sus profesores. "No estaba haciendo el loco, pero estaba fuera de pista. Ahí estaba el quid de la cuestión", confesaba ante las cámaras.

La meteoróloga relató cómo sucedió el accidente: "Estaba balizada. Es una zona donde, normalmente, la gente hace ese fuera de pista. Habíamos bajado prácticamente toda la montaña y en un momento determinado íbamos a tramos pequeños. Mi profesor hizo un tramo y me estaba esperando un poco más abajo", explicó.

"Estaba cansada", confesó. De acuerdo a la meteoróloga, al momento de girar en uno de los tramos del mismo camino que hizo su profesor, "el suelo desapareció de repente". "Me quedé sin pista y salí volando. Me di contra la pared de un riachuelo", indicó.

Joanna Ivars junto a Iñaki López. 'Más Vale Tarde'.

El golpe fue brutal. "Me despisté y lo pagué bastante caro. Abrí los brazos en X y al pegarme contra la pared, toda la energía la absorbió el abdomen", puntualizó ante sus compañeros.

El resultado fue catastrófico: "Me produje una hemorragia interna en el hígado. También tenía afectado el conducto biliar, que se rompió, y el páncreas dañado", detalló visiblemente afectada.

Ivars tardó casi cinco horas en llegar al hospital, donde comenzó una carrera contrarreloj. "En el hospital de Huesca me atendieron increíble. Me pusieron sangre, me hicieron un TAC y valoraron si me tenían que operar de urgencia por la hemorragia en el hígado", puntualizó.

Aunque los médicos decidieron no operarla en aquel momento, la periodista fue trasladada a Zaragoza, donde un grupo de especialistas le "salvaron la vida". Durante su ingreso, pasó momentos extremadamente delicados. "Me convertí en un monstruo porque tenía líquido en todo el cuerpo. Decidieron abrirme y operarme", dijo.

Joanna Ivars recibiendo un ramo de flores. 'Más Vale Tarde'.

"Sabía que estaba muy grave y que podía morir", confesó Ivars. Finalmente, tras 17 días en la UCI y un mes y medio más en planta, la meteoróloga logró salir adelante. "He sacado fuerzas. Ahora estoy aquí, he pasado una experiencia muy dura", añadía ante cámaras.

El testimonio de la colaboradora del programa no pasó desapercibido. En un acto de bienvenida, los presentadores del programa, Iñaki López y Cristina Pardo, le entregaron un ramo de flores, una acción que ella agradeció con palabras y una sonrisa.