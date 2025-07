Ana Rosa Quintana: "Me duele mucho que otros periodistas no respeten al resto de compañeros que piensan distinto"

Ana Rosa Quintana -y El programa de Ana Rosa, pues la marca cierra hasta septiembre- se va de vacaciones. Acaba el curso en el que la presentadora volvió a su salsa, al ritmo que marca la actualidad en la mañana. Con el regreso del matinal, líder de su franja, Telecinco mejora este horario en 1,2 puntos respecto al primer tramo del curso.

En el balance de temporada del formato de Unicorn Content, BLUPER aprovecha para charlar con la comunicadora, en un momento en el que los titulares los copa el terremoto en el Partido Socialista. "Pedro Sánchez no debería presentarse a unas elecciones. No digo el PSOE, digo él. Yo distingo bien entre el PSOE y el sanchismo".

A nadie le pillarán de nuevas estas afirmaciones, teniendo en cuenta el tono de los editoriales con los que abre Quintana su espacio cada día. Sin embargo, la conductora de Mediaset saca pecho de "la pluralidad" que existe en su mesa de debate y reflexiona: "Antes parecía que la discrepancia se respetaba y ahora no tiene que existir. Se llama libertad".

Sobre la férrea competencia, es decir, de Silvia Intxaurrondo y Susanna Griso, prefiere ser cauta. Especialmente en el caso de la presentadora de TVE, en teoría en las antípodas ideológicas de la madrileña. "A Silvia no la veo, porque cuando ella empieza yo estoy reunida. Y si la viera no opinaría nunca de una compañera".

Eso sí, Ana Rosa avisa a navegantes: "Toda vida he respetado mucho a mis compañeros y me duele mucho que otros periodistas no respeten al resto de compañeros que piensan distinto".

Ana Rosa Quintana, en uno de los últimos programas de esta temporada. Mediaset España

¿Tu capacidad de asombro con lo que está pasando en el PSOE?

Estoy asombrada de que haya un caso de corrupción tan gráfico, que lo veamos. Eso es que se actuaba con muchísima tranquilidad, con muchísima impunidad o que tendrían mucho apoyo. También es verdad que si Ábalos y Cerdán no podían imaginarse que Koldo les estaba grabando desde el 2001... Imagináos lo que puede salir de ahí, organizar todos esos materiales.

No es que hayan hecho un negocio en un sitio determinado, no. Ha sido en multitud de comunidades autónomas. Aquí hay mucha gente que debe estar preocupada.

¿Eres de las que piensa que un presidente del Gobierno sí sabe lo que está pasando con su ministro?

Es imposible que no lo sepa, es imposible. No por nada, sino porque son muchos años. Hay cuatro personas que van en coche y recorren toda España durante cinco meses. ¿Tú no sabes quiénes son tus compañeros?

Hacemos cualquiera un viaje de tres días y tú ya ves: 'Este tío va de esto'. No sé si en el plano económico, pero, al hablar con la gente, se nota. El trato a las mujeres, el machismo, todo eso se nota. Y luego estar en tantos ministerios... Yo no puedo decir más porque no tengo nada encima de la mesa, pero el sentido común te dice que sí que lo sabía.

"Pedro Sánchez no puede volver a presentarse a unas elecciones. No digo el PSOE, digo Sánchez. Yo distingo muy bien entre el PSOE y el sanchismo"

¿Cómo valoras el papel de la oposición en este tema?

Creo que han hecho ahora este movimiento un poco cosmético para que sepamos que lo intentan. Lo he dicho públicamente, no es el momento de una moción de censura. Es absurdo hacerla cuando sabes que no va a salir adelante.

Cuando está ocurriendo lo que ya está ocurriendo, hay que dejarlos. Es que ya cuando dice Pedro Sánchez que van a hacer una auditoría... La auditoría se la va a hacer la UCO.

¿Crees que Pedro Sánchez se reinventará?

Él es muy sorprendente, pero esto es el final de un ciclo. No sé lo que durará, pero Pedro Sánchez no puede volver a presentarse a unas elecciones. No digo el PSOE, digo Sánchez. Yo distingo muy bien entre el PSOE y el sanchismo, y mucha gente lo hace también.

Gente que han sido mandos importantes, expresidentes, ministros... Mucha gente que está en este momento en los ayuntamientos, dejándose la vida. En las concejalías, en las comunidades autónomas... Militantes que no reconocen a su partido.

Ana Rosa Quintana entrevistó a Pedro Sánchez antes de las elecciones de 2023. Mediaset España

¿Cómo lleva tu entorno que no desconectes?

No, tampoco molesto [risas] Yo me voy por la tarde a mi tele, a ver a Risto, a seguir la información. A que me manden lo último que ha salido...

Pero, ¿desconectas alguna vez?

Yo, completamente. Tengo una capacidad ilimitada de no hacer nada. No desconecto porque no quiero, porque me gusta. Porque soy una pesada.

¿Qué te ha parecido el fichaje de Javier Ruiz por TVE?

Pues, mira, yo no valoro lo de otras cadenas. Me parece bien.

"Antes parecía que la discrepancia se respetaba y ahora no tiene que existir. Se llama libertad"

¿Cómo ves a tus rivales, Silvia Intxaurrondo y Susanna Griso?

Pues a Silvia es que no la veo. Agradezco mucho que me vea, pero yo no la veo. A las ocho de la mañana, que es cuando empieza ella, estoy haciendo mis cosas. Estoy reunida. Y si la viera no voy a opinar de una compañera, nunca. Toda vida he respetado mucho a mis compañeros y me duele mucho que otros periodistas no respeten al resto de compañeros que piensan distinto.

¿No te sientes respetada?

Yo me siento muy respetada, pero es que tampoco leo otra cosa. No me interesa [risas]. Y yo tengo muy buena relación con los compañeros que piensan igual que yo y con los que no piensan igual que yo. En mi mesa de tertulia, hay pluralidad. No tengo ningún problema personal con nadie, podemos discrepar, pero no hay un problema personal.

La presentadora Ana Rosa Quintana. Mediaset España

¿Te llegó el momento en que Pablo Iglesias y Esther Palomera hablaron de ti en el programa de Jesús Cintora?

Sí, le dije a Esther que estuvo muy bien. Esther es muy amiga mía. Nos queremos y discrepamos mucho. Es que antes parecía que la discrepancia se respetaba y ahora no tiene que existir. Se llama libertad.

¿Entiendes que siga teniendo tanta repercusión tu editorial?

Ni me sorprende, ni me deja de sorprender. Sí es verdad que uno de los editoriales ha tenido cuatro millones de reproducciones y me llama la atención. Todo el mundo es muy claro, pero es que yo soy muy clara. Soy especialmente clara.

Lo que estoy diciendo ahora llevo mucho tiempo diciéndolo. Muchos meses e incluso muchos años. He sido de la 'fachosfera' y muchos se están pasando ya al otro lado, o a mi lado. Y ya no son la 'fachosfera'. Pero lo que hemos tenido que aguantar, ¿eh?

"He sido de la 'fachosfera' y muchos se están pasando ya al otro lado, o a mi lado. Y ya no son 'fachosfera'. Pero lo que hemos tenido que aguantar, ¿eh?"

En el balance has dicho que habéis invitado a todo el PSOE y que no podían por problemas de agenda. ¿Por qué crees que no quieren sentarse contigo realmente?

Por lo que sea. Es que no lo entiendo. Carlos Cuerpo vino porque es un tío estupendo. Lo desconozco, no me querrán y ya.

¿Crees que es algo personal contra ti?

Tengo compañeros que son muy críticos con el Gobierno y ahí sí van. A Alsina sí van, por ejemplo.

Ana Rosa Quintana y Máximo Huerta presentan la sección de 'El Aperitivo'. Mediaset España

¿Cómo ves la cosa en la política internacional?

Me parece que este señor [Donald Trump] no es humano, pero es el presidente de los Estados Unidos. Un país como España no se puede enfrentar a Estados Unidos. Estados Unidos e Israel al mismo tiempo... La diplomacia la enseñaron ya los romanos y existe para que tú discrepes, pero no para que te enfrentes.