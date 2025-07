David Cantero se sincera con Sonsoles Ónega sobre su infancia: "El régimen de Franco me consideraba un bastardo"

David Cantero ha reaparecido en televisión, lo ha hecho en Antena 3. Tras su inesperada salida de Informativos Telecinco, el periodista ha optado por ofrecer su entrevista más personal en la cadena rival, en Y ahora, Sonsoles.

El comunicador ha sido el invitado estrella del magacín conducido por Sonsoles Ónega este pasado lunes 1 de julio. Cantero ha abordado tanto aspectos de su vida personal como profesional. Entre los primeros temas, ha tocado abordar aquellos titulares que dejó durante una entrevista en la cadena COPE.

En la emisora de radio, dejó unas declaraciones que provocaron una amplia conversación en diferentes magacines. “Oficialmente yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre, el pobre, era un militar bajo riesgo de ir a prisión por adulterio”, revelaba.

“O sea, imagínate, mi padre tenía otra familia, cuatro hijos y, de pronto, pues se enamoró de mi madre, tuvieron un desliz y allí que vine yo”, continuaba. Unas palabras que ha explicado en profundidad a Sonsoles Ónega.

“Se enamoraron como bestias en el aeropuerto”, recordaba a la presentadora. Cantero señalaba que su nacimiento fue un escándalo para la España del año 1961. De ahí, que su progenitor pusiera tierra de por medio, yéndose a la guerra del Congo en una misión de las Naciones Unidas.

Sonsoles Ónega y David Cantero en 'Y ahora, Sonsoles'. Atresmedia

“Durante la dictadura de Franco, una mujer que asaltaba un matrimonio era considerada una furcia”, explicaba, contextualizando así las palabras sobre su progenitora que dijo en la COPE.

“Yo fui un bastardo para el régimen, no tenía tarjeta de Seguridad Social”, revelaba. De esta manera, ha visibilizado una realidad de la dictadura que se ha abordado en pocas ocasiones. De hecho, ha señalado que su padre mantuvo una doble vida familiar, hasta el momento en que se decantó por vivir con su progenitora por amor.

“Cuando regresó, siempre he creído que mantenía una doble vida, hasta que vino a vivir con nosotros. Precisamente, sobre su ausencia paterna, habló en su libro El hombre del Baoba. Fue con siete años cuando descubrió que tenía hermanos. Tras el fin de la dictadura y la llegada del divorcio a España, los padres de Cantero pudieron vivir su amor tranquilamente.

Cantero también revelaba a Ónega que estuvo a punto de no ser periodista, sino agente de policía. El veterano periodista fue descartado por su altura, dado que no pasó las pruebas por apenas unos centímetros.

“Me rechazaron por la talla, porque se presentó mucha gente, se pusieron muy estrictos en la talla y me faltaba un centímetro. […] Pasé todas las pruebas, las psicológicas y tal, y me quedaba el reconocimiento médico. Ahí me dijeron 'no da la talla, fuera’”, revelaba.

Eso le hizo virar al periodismo, donde encontró su vocación. “Un profesor nos llevó a toda la clase a conocer Radio Nacional de España, porque él estaba allí pluriempleado”, explicaba a Ónega. “La radio me gustó, pero cuando fui a los platós dije 'esto es lo que yo quiero’”, revelaba.

Cantero señalaba que comenzó “como auxiliar de cámara” en los estudios de RTVE en Prado del Rey. “Desde muy abajo, tirando cables detrás de las cámaras”, reconocía, aunque su época de reportero es la que más le marcó.

“Hay muchos momentos que me han marcado. La miseria que se ve se va acumulando”, compartía. De hecho, a pesar de la historia de amor de sus padres, éstos fueron escépticos de que su hijo se dedicase al periodismo.

"No lo tuve fácil. Mis padres no estaban de acuerdo con la elección, pero yo tuve clarísimo que quería dedicarme a esto”, revelaba a Ónega.

Cantero también ha abordado cómo se encuentra actualmente tanto en lo personal como en lo profesional. “Soy muy feliz y llevo una vida muy tranquila”, reconocía, asegurando que pasa más tiempo con su esposa, Berta Caballero, y sus hijos.

De la misma forma, ha señalado que está “estudiando ofertas” profesionales de cara a una posible vuelta a la televisión u otros medios.