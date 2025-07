Alejandra Rubio no se calla y señala a Alessandro Lequio: "Tú también estás desubicado, tienes algo contra nosotros"

Después de varios días hablando sobre la polémica que gira sobre Alejandra Rubio, la protagonista hablaría alto y claro en Vamos a ver, el programa donde trabaja desde el año 2024.

"He estado reflexionando. He hablado con mis amigos, con mi familia que lo necesitaba también, y mi conclusión principal es que me equivoco muchas veces y que tengo que volver a mi camino", explicaba la colaboradora, en primer lugar.

"Antes estaba muy bien y de un tiempo atrás he notado internamente, no solo en el trabajo sino en muchos aspectos de mi vida, que tengo que volver a reconducirme", continuaba.

"He gestionado mal la polémica. Es cierto que estoy con la escopeta cargada todo el día. No permito que me digan nada y no tiene por qué ser así", hablaba Alejandra Rubio.

"¿Vienes ubicada? ¿Entiendes a qué me refiero?", le preguntaba directamente Joaquín Prat. "Sí, pocas veces me he desubicado en la vida, también te digo", respondía ella.

"Viniendo de ti, me dolió", confesaba la hija de Terelu Campos a las palabras del presentador. "Cuando digo que te ubiques me refiero a esa parte que no gestionas bien, lo relacionado con Carlo y su familia", aclaraba el presentador.

Acto seguido, Alejandra Rubio no se iba a callar más y respondería también a las últimas palabras de Alessandro Lequio, compañero del magacín de Telecinco.

"Me han parecido muy desafortunadas tus palabras En este caso, con todos mis respetos, tú también te has desubicado un poco", le decía la tertuliana.

"Solo hemos mostrado cariño a la familia, tener ese gesto allí no es blanquear absolutamente nada. Ponerte así no entiendo el valor mediático que tiene para ti, solo me da a entender que tienes algo personal contra nosotros", apuntaba Rubio al italiano.

"Esta vez te has equivocado, no has sido justo ni objetivo. Ya hemos dicho que cometieron un error y están cumpliendo por ello", finalizaba Alejandra su crítica hacia Lequio.

El tertuliano no tardaría en respondedle: "Por cierto, hoy celebro tu actitud. Si mi delicadeza te sonó a ironía es que no estás acostumbrada a que te traten con educación. Ahora, sí veo que estás preparada para una conversación seria".

Joaquín Prat y Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

"No tengo nada en contra de las Campos ni los Costanzia. Solamente agradecido a su abuela porque fue una de las personas que confió en mí", aclaraba Alessandro.

"Normalizar la violencia desde las redes es una falta de respeto para los que la sufren y a la justicia que los condenan. Lo peor de todo no es el vídeo, lo preocupante es que utilices una condena por violencia como si fuera un contenido para likes", arremetía Lequio contra la hija de Terelu.

"Ese no era el fin. Nadie está blanqueando nada. Ha sido un gesto de solidaridad con la familia. En este caso, demuestro lo que es la familia para mí. Han cometido un error y nosotros solo queríamos estar a su lado", ponía punto y final Alejandra Rubio al asunto.