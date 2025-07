Chenoa, el "talismán" de TVE: "Generalmente, a las mujeres de 50 años no nos pasa lo que me está pasando a mí"

Televisión Española apuesta una vez más por Chenoa para Dog House, un programa dedicado a fomentar la adopción responsable de perros. Un proyecto producido por Boxfish que llega a su vida en el momento perfecto, ya que hace tan solo seis meses que la cantante adoptó a su perra, Cloe.

“Si es para acompañar a las familias y saber cómo es una adopción, me viene al pelo. Primero porque sale muy natural y creo que debe ser así”, ha afirmado en una rueda de prensa a la que ha acudido BLUPER.

Chenoa pasó tres años sin tener a cargo a ningún animal, después de que Shirly, su perrita, falleciera tras 17 años acompañándola. El 22 de diciembre, a la artista le tocó la lotería, pero no la que todos conocemos. Cloe se encontraba en un refugio de Málaga, Lola y su manada, y fue amor a primera vista.

“Ha sido muy duro que vuelva a confiar en el ser humano, porque fue maltratada. Pero ahora es mi colega, muy indie, va a su bola... Nos complementamos”, ha desvelado Laura. Aunque asegura que es muy independiente, intenta llevársela siempre que puede porque “no es una perra ruidosa”.

La Corporación ha asegurado que Chenoa es su talismán, ya que la presentadora ha cosechado un gran éxito de audiencias con The Floor. Unas palabras que recibe con ilusión: “Somos tendencia, ahora soy una persona que está muy a favor de proyectos que me dan. Son todos bonitos, no voy a decir que no”.

“Los hago con un montón de cariño, le entrego mi tiempo y mi vida. Pero lo hago de verdad sin sensación de trabajo. Lo hago como oportunidades, como cuando esperas algo que te pase. Y eso ya me ha pasado varias veces en mi vida”, ha confesado la cantante.

Chenoa en 'The Floor'. RTVE

La mallorquina no solo participa en los programas de la cadena pública, también la podemos ver cada semana en Tu cara me suena y, dentro de poco, en su segunda edición como presentadora en Operación Triunfo. Un reto que le sigue poniendo “igual de nerviosa”. “Seguro que vuelvo a decir ganadera”, bromeaba Chenoa.

Aunque ahora está enfocada en sus proyectos televisivos, no deja a un lado su faceta musical. “Ahora estoy como presentadora, esto va así. Y canto, también estoy en festivales cantando”.

La artista cumplió 50 años el pasado 25 de junio. Y con respecto a su edad y a su profesión ha querido hacer una reflexión: “Lo de presentar y estar ahora con 50, es extraño".

Chenoa ha asegurado que jamás se imaginó que iba a tener todo lo que tiene con 50 años, porque ha explicado que "generalmente a las mujeres con 50 no nos pasa lo que me está pasando a mí. Que me esté pasando todo esto… estoy flipando. Por eso se me ve contenta”.