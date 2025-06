Marta Flich se despide de ‘Todo es mentira’ entre “rumores” de nuevos proyectos: “¡No sé dónde, pero nos vemos!”

El programa Todo es mentira, de Cuatro, acaba de firmar su renovación en Mediaset. Pero para la nueva tanda de entregas se prevén cambios importantes, empezando por la incorporación de nuevos copresentadores, pues Marta Flich ya ha escrito punto final a su andadura en el programa.

Fue el pasado abril cuando Marta anunció su salida. “Dejo Todo es mentira. No lo dejo hoy, lo dejo en verano. Te quiero dar las gracias por estos seis años. Por cómo hemos crecido. Por todo lo que nos ha pasado, que no ha sido poco”, le decía entonces a Risto Mejide.

En aquel momento, Marta fechó su adiós en julio, pero, finalmente, se ha despedido de los espectadores este viernes 13 de junio. Primero anunció que, a partir del lunes, Todo es mentira se convertirá en Summer TEM, con Risto Mejide y Pablo González Batista. Y cuando se iba a despedir, Pablo cortó su discurso para dar paso a un vídeo.

A la vuelta del vídeo, que recogía sus mejores momentos en el espacio, aparecía un mensaje de Risto Mejide: “Decirte primero que me disculpes que no pueda estar ahí hoy. Me habría encantado estar allí para darte la despedida que mereces. Como sabes, estoy hoy inmerso en la grabación de la próxima temporada de Got Talent España”.

A pesar de ello, el publicista “no quería dejar de estar un día tan importante como hoy”, y le daba las gracias por los “6 años y medio de dedicación absoluta a este formato”. “Has sido sido fundamental para el desarrollo de este formato y también te hemos visto crecer a ti como comunicadora, así que yo me alegro por todos estos años vividos”, celebraba Risto.

Risto Mejide mandó un mensaje de despedida a Marta Flich.

“Espero que todos esos rumores que se oyen ahora ya en el sector sobre tu futuro más inmediato se confirmen y que nos sigas regalando esa sonrisa y esa espontaneidad tan importante y tan única”, finalizaba Risto Mejide.

“Oye, pues que alguien me cuente los rumores, ¿eh? Porque no os puedo decir me voy a tal o cual sitio”, apuntaba Flich. “Os lo diré dónde me voy cuando me vaya a trabajar, de momento me voy a mi casa”, puntualizaba.

Tras esto, Marta comenzó a dar las gracias a todo el equipo que hace posible el programa, destacando departamentos como peluquería o maquillaje. “Un beso y nos vemos. No sé dónde, pero nos vemos”, apuntaba la presentadora.

“Todo es mentira, es un formatazo, y a la que tenéis que desear suerte es a mí”, terminaba por decir Marta, tras señalar que el programa se ha creado “gracias a las personalidades” de todos sus colaboradores. “Gracias, antes de irme, a la cadena. A Mediaset, a sus directivos, por esta etapa tan fructífera porque me habéis dejado las puertas abiertas. Os mando un beso, gracias de corazón. El lunes más verdades, entonces mentira, sin mí, pero adelante”, finalizaba.

Hay que recordar que Marta se va del programa por decisión propia, por cerrar una etapa que arrancó en el año 2019. “Y es que llega un momento en el que dices: voy a ver qué hay”, exponía el pasado abril sobre su decisión. “Que no te va a faltar curro”, le animaba Risto Mejide.

“Aprovecho para pedir trabajo, ¿vale?”, respondía con gracia Marta, y Mejide aseguraba que le haría la carta de recomendación. “Aquí siempre tendrás una silla”, le aseguraba el publicista también, dejando así la puerta abierta a un posible regreso.