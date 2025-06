Atresmedia retoma la promo de 'El gran salto', la serie sobre la vida de Gervasio Deffer protagonizada por Óscar Casas

Atresmedia ha retomado este viernes la promo de la serie El gran salto, basada en la vida de Gervasio Deferr y protagonizada por Óscar Casas. El estreno de esta producción estaba previsto para el pasado otoño, pero Atresmedia y la productora Diagonal TV decidieron retrasarlo por la aparición de unas acusaciones de “abuso sexual”.

La denuncia vino de manos del abogado de la presunta víctima y los hechos habrían ocurrido durante su etapa en el CAR (Centro de Alto Rendimiento), unos hechos que ya habían prescrito. A pesar de que el estreno era inminente, se decidió esperar a que se esclareciese lo sucedido.

Fuentes conocedoras del caso confirman que no ha habido novedades sobre la denuncia en estos más de 8 meses, ni nadie nuevo se ha puesto en contacto con cadena o productora. No han tenido noticias ni les han llegado otros testimonios, y de ahí que ahora se haya retomado la promoción.

En el nuevo avance se explica que el estreno es para “muy pronto”, así que es previsible que se estrene a lo largo de este verano. Se trata de una producción dura, en la que Gervasio muestra aspectos muy negativos de su pasado, que él no ha escondido y que ha relatado en entrevistas y en la novela biográfica de 2022 titulada igual que la serie, El gran salto.

Cuando se conoció la denuncia, Atresmedia no solo paralizó la promoción (que incluía una entrevista en El Hormiguero que no llegó a producirse) sino que se puso al servicio de la presunta víctima por si quería hacer cualquier tipo de declaración o denuncia pública.

En los meses venideros no ha vuelto a saberse nada del caso, ni se dieron nuevos detalles en los medios donde hablaron la presunta víctima y su abogado. Por el tiempo que ha pasado, los hechos, de haber sucedido, habrían prescrito, y eso significa que no se podría juzgar si la acusación sobre el deportista era cierta. Gervasio, por su parte, lo negó con rotundidad en entrevistas y en sus redes sociales.

El gran salto es una serie creada por José Rodríguez, a partir de la biografía que el propio Deferr relata en su libro del mismo nombre. Los cinco episodios de los que consta la serie tienen una duración de 50 minutos y su rodaje se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de la provincia de Barcelona.

En El gran salto conoceremos la historia del campeón olímpico en una narración en dos tiempos: el pasado, con los diferentes juegos olímpicos que Gervasio ganó, y que nos llevará a rememorar: Sídney, Atenas y Pekín. Y, por otro lado, el presente, centrado en los días que tardará en visitar a su madre, quién ha sufrido un infarto estando ingresada en un hospital.

Un hecho crucial que sin duda marcará el destino del deportista y que le llevará a marcarse un objetivo vital que le salve de él mismo. A lo largo de cinco episodios veremos la dualidad entre dos momentos vitales de Deferr: su etapa más gloriosa y exitosa con sus éxitos profesionales y su peor etapa personal y vital en la que le acompañaban los demonios de la autodestrucción.

Óscar Casas interpreta al campeón olímpico Gervasio Deferr, un deportista brillante, perfeccionista y riguroso en su carrera deportiva. Deferr ganó dos medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004, y una medalla de plata en suelo en Pekín 2008.

Completan el reparto Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román, Bea Segura, Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambròs, Nausicaa Bonnin, Carla Linares y Salim Daprincee, entre otros.

El gran salto es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jordi Frades e Ignasi Serra son los productores ejecutivos; Jaume Banacolocha es productor. José Rodríguez es el creador y guionista de la serie. ‘Está dirigida por Roger Gual. Marta Creus y David Masllorens están al cargo de la Dirección de Producción.

Deportista brillante, perfeccionista y riguroso en su carrera deportiva. Gervasio Deferr ganó 2 medallas olímpicas de oro en salto en Sídney 2000 y Atenas 2004, y 1 medalla de plata en suelo en Pekín 2008.

De personalidad muy compleja y autoexigente, fue incapaz de gestionar bien ese delicado equilibrio del éxito-fracaso y, esto le arrastró a una espiral de autodestrucción y desfases que le aleja de la familia y amigos, hasta acabar abandonando la competición deportiva.

El infarto de su madre actuará como hito en la serie para despertar en él la necesidad de salir del pozo y, su paso por una clínica de desintoxicación y la puesta en marcha de La Mina, le llevará a conseguir su anhela calma interior, apaciguar sus demonios y recuperar a los suyos.

Olivia Baglivi es María

Es la pareja más tóxica que tiene Gervasio. Él sabe que debe distanciarse de ella si quiere salir del infierno en el que ha entrado. María juega su baza con tal de no estar sola y llevar a Gervasio a que comparta con ella el tsunami de vida y emociones que sufre en su vida.

Greta Fernández es Ainhara

Es cercana, amable y probablemente la que más ha querido a Gervasio. Una joven atenta que le ayuda a recuperarse de la operación de lumbares que atraviesa en ese momento, y le insiste para que se aleje del alcohol y las drogas si quiere presentarse a los Juegos Olímpicos de Atenas.

Lucía Juárez es Camila

Es la mujer que más diferente es a Gervasio, todo lo opuesto a lo que él ha vivido siempre, cuyos orígenes humildes chocan con la clasista familia de la joven. La relación entre ambos pondrá de manifiesto el complejo social que Gervasio guardaba en su interior, quien siempre se ha visto señalado por su posición social, tanto en el deporte como en esta etapa de amor.

Carla Linares es Natalia

Es deportista y abarca el periodo de brillantez y éxitos de Gervi, así como su retirada de las competiciones. Empática y comprensiva, Natalia sabe lo complicado que es dejar de competir y por ello es la pareja que mejor puede entender el periodo de oscuridad por el que pasa Gervi. Cercana, cálida y consciente de que el amor tiene unos límites que terminan cuando uno llora más que ríe.

Carolina Román es Patricia, la madre de Gervasio

Separada de José Luis, una mujer trabajadora y entregada a su hijo. Es una mujer cariñosa, cercana y determinante con la verdad cuando tiene que ser sincera con su hijo. Sufre un infarto al principio de la serie que casi le cuesta la vida, que llevará al protagonista a un viaje interior por el que Gervasio terminará dejando su espiral autodestructiva.

Alfons Nieto es Pablo, el hermano de Gervasio

Es mayor que Gervasio y ambos desarrollaron una relación muy especial a lo largo de su infancia, que luego se fue destruyendo con la difícil personalidad del protagonista y el inicio de sus adicciones. El infarto de Patricia y la decisión de Gervasio por ingresar en la clínica volverá a unir a estos dos hermanos.

Joaquín Daniel es Pepe, el padre de Gervasio

Separado de Patricia, es un hombre afable pero también duro y que no terminó de entender el difícil camino en que se adentra Gervasio con unos entrenamientos tan rígidos de niño, que le restan tanto tiempo y le consumía unos recursos económicos que no tenían. Sufre en silencio los desfases de su hijo y, en el fondo, José Luis se siente culpable por no haber sabido ayudar a su hijo desde pequeño.

Fran Berenguer es Victor y Christian Checa es Andreu

Gervasio, Víctor y Andreu se conocen en el CAR y comparten confidencias y entrenamiento en este centro, además de aspirar a ser campeones olímpicos. Andreu se lleva mejor con Gervasio, le apoya a pesar de no comulgar con su forma de divertirse. Ambos reflejan lo contrario a Gervi e intentan hacerle recordar que en el deporte no todo son medallas y éxitos.

Pau Roca es Ricardo, el entrenador nacional

Directo, incisivo y cálido, ve en Gervasio una joya a la que pulir desde el principio, y es quien le permite poder asistir a los primeros Juegos Olímpicos de Sídney. Jugará el papel de la conciencia deportiva que el protagonista va perdiendo a lo largo del tiempo.

Beka Lemonjawa es Lev, el segundo entrenador

Es quien realiza las primeras pruebas al protagonista en el CAR y quien propone a sus padres el ingreso de su hijo de manera profesional, con apenas 13 años. Un hombre frío, bebedor y tan complejo como el propio Gervasio, hará ver al protagonista su difícil camino tras haber probado el éxito, tras su paso por Sídney.

Pep Ambròs es el Seleccionador nacional

Aunque pueda parecer un enemigo para Gervasio, cala en seguida su carácter conflictivo y por ello siempre se muestra ante él con cierto halo de superioridad. Directo, hosco, inquisitivo, es de los que te dicen, te guste o no, la verdad a la cara.

Bea Segura es Sofía, terapeuta de Gervasio

Es amable y calmada y en el centro de desintoxicación al que acude Gervasio Deferr es la encargada del tratamiento y de la terapia de grupo. Irá guiando a Gervasio en todo su proceso de recuperación.

Nausicaa Bonnin es Sara, compañera de Gervasio

Es una paciente del centro, una mujer optimista y alegre, que animará a Gervasio a no mirar atrás y a seguir adelante con sus planes una vez se recupere y acabe saliendo del centro. Será su principal apoyo en el lugar. fuera