Pablo Motos, contundente contra Pedro Sánchez: “El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad”

Los jueves, El Hormiguero lleva a cabo una mesa de actualidad con Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo. Y, como no podía ser de otra manera, este 12 de junio han centrado la tertulia en hablar sobre la rueda de prensa que ha concedido Pedro Sánchez esta tarde.

Cristina Pardo, que venía de conducir un especial de Más vale tarde centrado en la rueda de prensa y la dimisión de Santos Cerdán, fue la encargada de introducir el tema. “Creo que a Pedro Sánchez le ha faltado autocrítica. Creo que ha cometido los mismos errores que ya hemos visto en este país en comparecencias anteriores”, aseguraba la periodista.

“Sánchez ha dicho sobre Cerdán: ‘No debimos confiar en él, quiero pedir perdón a la ciudadanía’. Rajoy dijo sobre Bárcenas: ‘Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que no la merecía. Pido disculpas a los españoles’”, ponía como ejemplo.

“Y luego le han preguntado a Pedro Sánchez por la presunta financiación ilegal del PSOE y ha dicho que no puede ser, porque sus cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas, que es algo que dijo muchísimas veces el PP, que ha dicho también Vox, que han dicho todos los partidos sobre los que en algún momento ha habido alguna sombra de sospecha”, señalaba Pardo. “Yo creo que van a salir más informaciones”, auguraba.

Juan del Val fue el siguiente en tomar la palabra: “Me quedo con la parte esta de que le ha faltado autocrítica. Claro, estamos hablando de Pedro Sánchez, a lo mejor la frase que ha dicho de yo no soy perfecto a él le parece hasta donde puede llegar su autocrítica”.

Cristina Pardo en 'El Hormiguero'.

Ahí Pablo Motos le cortó: “Hacerse la víctima le vino muy bien la otra vez. El que se hace la víctima no asume ninguna responsabilidad, la culpa es de los demás”. “Siempre es de los demás”, le daba la razón Juan del Val.

“Si no te creo, pues tengo que pensar que tú sabías lo que pasaba alrededor, pero es que si te creo y no sabías lo que pasaba alrededor, me parece igual de grave”, señalaba el marido de Nuria Roca. “Por lo tanto, yo creo que el solucionar esto diciendo cuando le he pedido que dimita Santos Cerdán, me parece enormemente pobre”, añadía el autor de Bocabesada.

Sobre las palabras de Sánchez, Pablo Motos volvería a mojarse un poco más tarde. “Perdón piden los niños. Los adultos asumen la responsabilidad. Para saber si le perdonamos o no, que haga unas elecciones y los españoles digan abiertamente si le perdonan o no”, proponía.

“Decir que lo siente muchísimo cuando ha sido el que ha puesto a esas personas en esos cargos es su responsabilidad. Si lo sabías eras cómplice y si no lo sabías eres incompetente”, señalaba con dureza el presentador. Además, añadió que había echado en falta que Sánchez felicitase a la UCO, porque “ha hecho un trabajo excelente y nos ha quitado de en medio a un presunto delincuente”.