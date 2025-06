José María Almoguera debuta como reportero de ‘Tardear’ con entrevista a Terelu: “La saga Campos continúa”

El pasado mes de marzo José María Almoguera debutaba como colaborador televisivo en Tardear. Hasta entonces, el hijo de Carmen Borrego solo había aparecido en televisión para ofrecer entrevistas en ¡De Viernes!, o como concursante de realities. Y tres meses después, Almoguera ha dado un paso más y se ha convertido en reportero.

En concreto, ha acudido a cubrir la rueda de prensa de Madrid de la obra de teatro Santa Lola, que protagoniza su tía, Terelu Campos. Un montaje que ya se ha representado en otros puntos de España y que ahora hará parada en la capital madrileña.

“Terelu se ha encontrado con un reportero que no esperaba, y que se ha atrevido a hacer las preguntas más controvertidas”, introducía Verónica Dulanto antes de dar paso al reportaje en cuestión. Y comenzó con José María criticando que Terelu llegaba tarde, más de diez minutos después de lo previsto.

En la rueda de prensa en cuestión, José María Almoguera le preguntó a César Lucendo qué tal es Terelu como compañera, si se lo pone fácil en el escenario. “La verdad que lo está llevando con una destreza maravillosa”, respondía el director del montaje.

Almoguera también lanzó otra pregunta: “¿La familia tenemos que comprar entrada o nos vas a invitar?”, una cuestión que provocó la risa de Terelu. Finalmente, Almoguera habló cara a cara con la hermana de su madre.

José María Almoguera en 'Tardear'.

“Pues mira, ya que he venido vamos a hacer sincerarnos un poco tía-sobrino. ¿Te parece bien?”, le preguntaba. Y así, lo primero que le lanzó era que si le caía bien su pareja, María la jerezana, a la que conoció en GH DÚO. “Me cae fenomenal, y ya sabes que me gusta muchísimo y que es guapísima”.

“¿Y cuándo es la última vez que has hablado con Carmen, con mi madre?”, lanzaba a continuación el reportero. “Pues anoche, creo que eran las once y pico de la noche, que estábamos mensajeándonos”. Luego preguntó por Alejandra Rubio, y Terelu acabó soltando: “Tu prima y a ver si quedáis. Que me tenéis hasta el moño”.

Ya en el plató, Frank Blanco pidió la palabra para celebrar este debut como reportero de José María: “La saga Campos continúa con Almoguera”. “Y en Telecinco”, apostillaba Boris Izaguirre. “Y que como exreportera, que pongas en valor el trabajo de los reporteros, que es muy difícil”, añadía Verónica Dulanto.

Por su parte, Cristina Tárrega aprovechó para deslizar un dardo al trabajo de José María. Y es que otros reporteros van con su cámara cargando el equipo, pero él ha llegado “a micro puesto”. “Siempre ha habido clases”, añadían sus compañeros.