Roberto Leal desvela los secretos de su llegada a ‘Pasapalabra’: “Era un homenaje a Donald Trump”

El Hormiguero ha recibido este martes a Roberto Leal como invitado. En esta ocasión, el comunicador andaluz celebraba los cinco años que lleva al frente de Pasapalabra, programa que cada día se alza entre lo más visto de cada jornada.

Para comenzar la charla, Pablo Motos recordó cómo le llamaron en pleno confinamiento, cuando todavía tenía pendiente de terminar una edición de Operación Triunfo que se paralizó por la pandemia.

“Gracias a ambas cadenas yo empecé Pasapalabra”, admitía el andaluz, que entonces tenía jornadas maratonianas. Y es que acababa de grabar el concurso de Antena 3 y ponía rumbo a RTVE para presentar Operación Triunfo.

“Cuando me llaman no sabía bien qué iba a pasar con el mundo, qué iba a hacer. Era una decisión muy dura, pero quería volver a casa, Antena 3, donde empecé. Cuando empecé Pasapalabra, el plató estaba vacío, los pasillos vacíos y en el primero que se grabó no había público”, recordaba sobre aquellos inicios en mayo de 2020.

“Nos aplaudíamos nosotros, y nos maquillábamos nosotros. Salíamos naranja y nos aplaudíamos nosotros muy fuerte y volvíamos locos a los de sonido. Fue un programa muy alegre, pero muy raro, porque le faltaba…”, reconocía el presentador.

Sobre maquillarse a sí mismo, Pablo Motos le preguntó si se le olvidaba maquillarse el cuello. “Efectivamente, era un homenaje a Donald Trump constante, ni el cuello ni los brazos. Era raro”, admitía con humor el invitado.

Roberto Leal en 'El Hormiguero'.

Roberto Leal aseguraba que la gente quería que Pasapalabra (que había dejado de emitirse en otoño de 2019 en Telecinco) volviese, “y se agradeció muchísimo”. Desde entonces han pasado “cinco años que parecen que son 15 ya”.

Motos quiso saber si Roberto podría enfrentarse a un rosco como el de sus concursantes. Y ahí desveló un secreto: hay palabras que se las sabe por leer las definiciones, y “algunas se repiten de vez en cuando”.

Sobre los actuales concursantes, Rosa y Manu, Roberto Leal desveló que llevan “cuatro años preparándose” para ir al concurso, y que el éxito que tienen “es fruto de un trabajo”.

Además, Roberto contó varias curiosidades de Pasapalabra, como que los roscos de los dos concursantes tienen el mismo número de palabras en sus definiciones (“una más o una menos”), y que los concursantes no tienen referencia de los aciertos que llevan. Que el abecedario se ve en casa por realización, y los participantes saben las letras que les faltan porque la recuerdan, no porque no tengan una referencia visual.