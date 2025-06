‘La familia de la tele’ se va a negro mientras hablan de Isabel Pantoja y María Patiño brota: “¡No es casual!”

María Patiño traía una bomba este lunes a La familia de la tele. Una información que reprochó a sus compañeros que no le hubiesen trasladado antes, y que tenía como eje a la familia de Isabel Pantoja. En concreto, a David Rodríguez, la pareja de Anabel Pantoja y padre de su hija Alma.

Así, Patiño revelaba que hace un año David tuvo intención de denunciar a alguien de la familia, una persona de la que no dio su identidad. Y que si la denuncia no se llevó a cabo fue porque la propia Anabel Pantoja, así como Isabel, consiguieron frenarle.

María le preguntó al respecto a Belén Esteban, que aseguraba no tener ni idea de lo que le estaba hablando, a pesar de ser muy amiga de Anabel. Y poco después, la presentadora gallega conectaba en directo con Silvia Taulés, a la que también interrogó.

“¿Te consta que David Rodríguez, la pareja de Anabel Pantoja, hace un tiempo quiso interponer una denuncia a un miembro de la familia Pantoja?”, le lanzó a la colaboradora, a la que, para dar más peso a su pregunta, hasta la llamó por su nombre y apellidos.

Cuando Silvia, que participó por videollamada, iba a responder, la imagen de su lado de la pantalla se volvió de color negro. Y luego, todo el programa fue brevemente a negro. “No me lo puedo creer”, decían los colaboradores.

Pero para María Patiño todo tenía un sentido. “¡No es casual! ¡Belén, Belén!”, gritaba desde el plató. Pero rápidamente Silvia Taulés volvería a aparecer en pantalla. “¡Se ha ido la conexión justo cuando ha hecho la pregunta!”, exclamaba por su parte Aitor Albizua.

María Patiño volvió a lanzar la pregunta, y el fallo se repitió. La gallega se puso muy nerviosa. “¡Te lo digo yo, que está pasando algo!”, decía alzando la voz. “Parece esto Cuarto Milenio…”, añadía Albizua.

“Silvia, ¿sí o no?”, preguntaba Patiño, insistiendo sobre su pregunta, y respondió que sí, que sabría de esta intención de denunciar. Pero la conexión volvió a tener problemas. “Os lo estoy diciendo, que esto no… ¿Estará en peligro?”, preguntaba María Patiño.

La cosa, sin embargo, no era tan complicada. “Me entra una llamada, que no sé quién es”, resumía la colaboradora, que prefirió no arrojar detalles sobre esa denuncia que David Rodríguez tuvo intención de interponer. Tras esto, el programa comenzó a hablar con Taulés, pero de Iñaki Urdangarín, dejando a un lado a Isabel Pantoja.