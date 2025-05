'La familia de la tele' firma mínimo en la sobremesa (5,5%) y lastra después a la audiencia de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'

Decía este jueves el presidente de RTVE, José Pablo López, que no estaba convencido de que La familia de la tele no pudiese remontar. Y que cuando lo hiciese, no dudaría en retirar el formato que cumple este viernes cuatro semanas en antena en una situación francamente delicada, con unos datos insostenibles.

El programa de María Patiño, Belén Esteban y compañía no frena su caída. El contenedor de La familia de la tele, aglutinando también los datos de Valle Salvaje y La Promesa, firmó este jueves mínimo en audiencia con un 7,7% de cuota de pantalla. La cifra ha bajado porque las series también lo han hecho, como se detalla a continuación.

En la sobremesa, el magacín se hundió. El primer tramo de La familia de la tele (15:57 a 17:30) marcó un 5,5% de share. En comparación con el lunes, el día de la rueda de prensa de Melody, el programa ha bajado más de cuatro puntos.

Es su peor resultado hasta la fecha, a lo que se suma también el mínimo en espectadores (461.000). Es penúltima opción de las generalistas. Solo se queda por detrás de La 2, a una décima de La 1. Sueños de libertad, por su parte, juega en otra liga al marcar un 14,5% en Antena 3.

A continuación, las series continúan tirando del carro de la tarde de La 1. Sin embargo, el batacazo de La familia de la tele empieza a perjudicarlas, porque este jueves cayeron a sus peores datos desde que se emiten dentro del contenedor.

La que más sufre es La Promesa. La ficción de Bambú lideró este jueves, pero cosechó su segunda peor cuota y mínimo de espectadores (12,6% y 871.000). Valle Salvaje (9,1%) también perdió fuelle, experimentando una bajada de 1,8 puntos respecto al día anterior. Hay que recordar que el alargue del primer bloque de La familia de la tele ha hecho retrasar el horario de las ficciones.

A La familia de la tele tampoco le fue mucho mejor con su segundo tramo (19:25 a 20:30). El programa anota aquí su tercera peor cuota (5,7%). Es cuarta opción de la franja.

Pleno para 'El Hormiguero'

Motos suma ya 19 semanas consecutivas de victorias. El Hormiguero se apuntó este jueves un nuevo triunfo (15,4%) con la visita de Aitana sobre La Revuelta de Broncano (12,3%), adonde acudieron Salva Espin y Yolanda Ramos.

Después, Supervivientes continúa intratable y arrancó su recta final con un sobresaliente 21,5%. Buenafuente y su Futuro imperfecto resisten en La 1 (12,9%) y Horizonte, con Iker Jiménez, alcanca su mejor dato del año (9,9%).

