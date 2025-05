Carmen Borrego dice basta y se planta en pleno directo de 'Vamos a ver': "Me voy a ir. Ya está bien de faltas de respeto"

El clan Campos monopoliza todas las emisiones de Telecinco. Terelu colabora en De Viernes y Tardear, su hija Alejandra Rubio hace lo mismo en Vamos a ver, al igual que Carmen Borrego, e incluso el hijo de Carmen, José María Almoguera forma parte también de Tardear.

Por este motivo, los propios personajes son jueces y testigos de sus exclusivas y novedades. Así, este jueves, Carmen Borrego hablaría sobre los vídeos que han salido a la luz sobre los detalles más secretos de la boda de su hijo con Paola Olmedo.

"Sois una fuente inagotable, de la que a veces mana agua cristalina y otras más turbia", introducía el presentador Joaquín Prat, dirigiéndose directamente a Carmen Borrego. "Sobre este vídeo voy a ser muy breve", respondía ella.

"No te preocupes, Paola. En la próxima boda lo voy a hacer genial", apuntaba, irónicamente, Borrego a su ex nuera que la había criticado por su actitud en los preparativos de su enlace matrimonial."Con María, vas a estar más tranquila, si se casa", decía Adriana Dorronsoro.

"Es un vídeo que hace Lecturas como un making off de la boda. Se hace siempre cuando hay una exclusiva. Me gustaría aclarar que tanto Paola como José María lo han cedido cordialmente a su programa, Tardear", aclaraba Borrego.

"Me sorprende que no saquéis tajada de esta historia", no dudaba en pronunciarse el periodista Pepe del Real. Ante estas palabras, Carmen entraba en cólera, en pleno directo: "Un día me voy a levantar y me voy a ir. Ya está bien de faltitas de respeto".

"Yo aquí, a todo el mundo, lo respeto. Creo que yo me merezco el mismo respeto que tú, tú y todos los que estáis. Hay formas y formas de decir las cosas. Tú también sacas tajada de mi vida y de la de mi familia, todos los días", apuntaba Borrego a Pepe del Real.

Pepe del Real y Carmen Borrego, en 'Vamos a ver'

"Todos sacamos tajada, todos", le recordaba el periodista a la colaboradora. "A ver si tú eres el único que puede hablar y mi familia no. Es que ya me voy a cabrear", añadía, cabreada, la hija de María Teresa Campos.

"El chiclecito lo estiráis vosotros más que nosotros. Yo me siento aquí y no decido los contenidos", comentaba Carmen Borrego. "No es por ti, es por tu hijo y tu ex nuera que te acusan de sacar tajada y la sacan ahora, permitiendo que quedes mal y nerviosa", añadía Pepe del Real.

"No han sacado tajada, que es una palabra muy fea, y estiramos el chicle, pero también lo estiráis vosotros, tela", arremetía Carmen ante los colaboradores de Vamos a ver. En ese momento, Joaquín Prat finalizaba la discusión con una pregunta.

"¿Fue un día feliz?", cuestionaba Prat. "Para mí fue un día súper feliz. Yo vi a mi hijo muy feliz y decir otra cosa, mentiría. Preparar su boda fue de las cosas más bonitas que hice y lo hice como si fuera su primera comunión, que no le faltara nada", admitía la tertuliana.

Finalmente, Alessandro Lequio también aportaba su opinión al debate: "Con todo el respeto del mundo, las injerencias de las suegras en las bodas es de una torpeza absoluta porque es entrar de una muy mala manera en la futura vida de tu yerno o nuera".