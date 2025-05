Elsa Pataky, alto y claro sobre su relación de pareja con Chris Hemsworth: “Su voz impone, y cuando se enfada, también”

“¡Qué recibimiento!”, exclamaba Elsa Pataky al entrar en descapotable en El Hormiguero este miércoles. Y es que se trataba de un día especial, tal como destacaba Pablo Motos: la actriz cumplía su décima visita al programa, y por lo tanto, entraba en su club platino.

“¡Qué pasada, cómo pasa el tiempo!”, seguía diciendo la actriz, antes de ver una recopilación de algunos momentos que ha vivido junto a Pablo Motos. “¡Hemos hecho un montón de cosas!”, reconocía la artista, después de un vídeo.

En esta ocasión, Elsa está en España para promocionar su nueva serie, la primera producción española de este tipo en la que participa en años. Se trata de Matices, que se estrena el próximo 5 de junio en la plataforma SkyShowtime.

“Es un thriller, trata de un crimen. Es un pelín más radical, más oscuro”, explicaba Elsa sobre este trabajo, que bebe del espíritu de las novelas de Agatha Christie. “Y tiene un tono de terror, te da pequeños sustos, e incluye un poquito de sentido del humor. Es una mezcla con un poco de todo”, resumía.

En la serie se reúne a nueve personajes que tienen un secreto, y todos llevan una herida de su pasado, que lastra sus actuales relaciones familiares, con los hijos o con la pareja. Para Elsa, la producción es interesante porque además le gustan mucho las series de intriga, aunque no siempre adivina al asesino.

Elsa Pataky y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

Con la serie como elemento principal de la charla, poco a poco Pablo Motos fue hablando con Elsa Pataky de sus relaciones de familia. “Tengo muchas ganas de rodar en España. Hubo un tiempo que me he dedicado mucho a mi papel de madre, pero es verdad que los hijos van creciendo y cuando me voy ya no lloran”.

Sobre su pareja, Chris Hemsworth, contó que está “cerca”, trabajando en Londres. Pablo Motos quiso saber cuánto es el máximo tiempo que han estado sin verse. “Nos prometimos que dos, tres semanas sería lo máximo. Pero hemos hecho dos meses sin vernos, solo una vez”, reconocía.

Más adelante, Pablo Motos le preguntó por cómo fue su primera cita con el intérprete del dios Thor. Un encuentro al que ella llegó en moto. “En Los Ángeles yo iba mucho en moto porque hay mucho tráfico. Para ir a los castings podrías pasar hora y media en el coche, me encantan las motos y me compré una”, admitía.

Motos quiso saber qué le llamó la atención del actor. “Lo primero y que me sigue encantando es su voz. Cuando le oí por el teléfono. Su voz impone mucho. Cuando se enfada también impone mucho. Tenía un acento australiano increíble, y yo acento español”, y eso dificultaba sus primeras conversaciones. “Decíamos vale, vale, y no sabíamos qué estábamos hablando”, relataba entre risas.