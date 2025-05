¿Bebé a bordo? Anita Williams se hará un test de embarazo en 'Supervivientes 2025': "Has dicho que no te baja la regla"

La trama amorosa de José Carlos Montoya y Anita Williams en Supervivientes tiene una nueva arista. Durante una discusión, Makoke sembró la duda sobre la catalana, atribuyendo sus cambios físicos a un posible embarazo. "¿No estarás embarazada? Has engordado y normalmente no se engorda".

La insinuación provocó un gran enfado en Williams, aunque antes le había comentado a su compañera que hacía tres meses que no le bajaba la regla. Este domingo, en Conexión Honduras, Sandra Barneda quiso aclarar el asunto con la que fue participante de La isla de las tentaciones 8.

"Te lo vuelvo a preguntar. ¿Mantuviste relaciones sexuales con Montoya en Playa Misterio?", quiso saber Barneda. "En Playa Misterio, no", contestó, rotunda, la robinsón. "¿En otro lugar?", insistió la presentadora de Telecinco. "Sí, ya lo dijimos", corroboró ella.

Sandra fue más allá: "¿Y fue solo cuando lo dijisteis?". "No, después ha habido otra", aseguró Anita, que añadió que Makoke se estaba "inventando todo": "Como ha dicho Carmen, lo dice para desviar el tema. Para mí, es una acusación bastante fuerte lo del embarazo".





Montoya y Anita han tenido varias noches de pasión en 'Supervivientes'. Mediaset España

"¿Te gustaría hacerte una prueba de embarazo para salir de dudas?", preguntó Barneda. "Yo, Sandra, utilizo precaución, pero siempre puede pasar algo. Si me la hacéis para quedarme tranquila, para que todos se queden tranquilos, me la hago", aceptó Williams.





Y, luego, último palo para Makoke: "Sobre todo, para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada por haber cogido unos kilos. Pues sí, me la hago. Es más, quiero hacérmela".



No es la primera vez que la organización de Supervivientes tiene que facilitar un test de embarazo a una concursante. Sin ir más lejos, en la pasada edición, Claudia Martínez se realizó una prueba, al igual que Ivana Icardi en 2020, pues había mantenido relaciones con Hugo Sierra. No sucedió en Honduras, pero, más tarde, fueron padres de una niña. Un año antes, los que quisieron salir de dudas fueron Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio.