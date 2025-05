Ángel Cristo Jr. explota en 'De viernes' contra Javier Mouzo de 'GH Dúo': "Quiero saber por qué esto no se ha puesto"

Este pasado 23 de mayo, De viernes ha vivido momentos de lo más tensos. Además de la entrevista a Carlo Costanzia, el magacín recibía a Ángel Cristo Jr. El hijo de Bárbara Rey acudía junto con su esposa, Ana Herminia, reapareciendo en plató y tras someterse por separado a una terapia psicológica de mediación para evitar su ruptura.

Ambos han reaparecido tras tener un perfil bajo tras el concurso de la empresaria venezolana en GH Dúo. Illas acusó gravemente a Javier Mouzo, exparticipante de Gran Hermano 19, de haberle atacado físicamente. Después de que los vídeos mostrasen que sólo fueron unos suaves toques en la pierna, la exmodelo tuvo que pedir disculpas.

Con su propio marido teniendo que dar explicaciones en diferentes programas durante su concurso, ambos han permanecido en un discreto segundo plano en este tiempo. De hecho, ambos acudían al programa para hablar de la terapia de pareja que han comenzado y hablar profundamente de su relación.

Ahora bien, eso no ha impedido más de un momento incómodo en plató. Es más, fuera de este momento, el hijo del domador y la vedette tuvo una fuerte discusión con Javier Mouzo, quien estaba presente en plató para arreglar sus diferencias con Ana Illas y dejar atrás ese incómodo episodio.

La venezolana pedía disculpas de nuevo al gallego, después de ofrecer unas extrañas explicaciones. De nuevo, el exparticipante de Supervivientes 2024 intentó poner paños calientes, señalando que su esposa, en ese momento, “no estaba en un juicio”, buscando así restar importancia a su paso por GH Dúo.

Ana Herminia, Ángel Cristo Jr. y Javier Mouzo en 'De viernes'.

Mouzo entraba en plató para escuchar las disculpas de la empresaria. En principio, iba a producirse una reconciliación entre ambos exparticipantes del reality. Pero Ángel Cristo Jr. optó por provocar otra trifulca, impidiendo dicho momento de redención.

El hermano de Sofía Cristo lanzaba una grave acusación, señalando la existencia de un vídeo en el que sí se veía supuestamente a Mouzo ser más violento con Illas. El hijo de Bárbara Rey le acercaba un teléfono móvil para mostrarle esas presuntas imágenes.

Ana Herminia y Javier Mouzo en 'De viernes'.

“Tú dices caricias, pero no han puesto los golpes. Quiero saber por qué esto no se ha puesto”, expresaba Cristo en un tono muy agresivo, lo que provocó que Santi Acosta tuviera que intervenir. El presentador le pedía volver a su sitio y que no utilizase ese tono tan vehemente.

“No voy a pasar por esto, Santi. No lo voy a permitir. Esto no se vio y ya no lo voy a tolerar. Aquí no se han puesto todas las imágenes”, respondía el invitado, rechazando así calmarse.

Esto hizo que también tuviera que intervenir Bea Archidona. La presentadora tuvo que lanzar otra advertencia al marido de Ana Herminia. “No vamos a cuestionar el trabajo de muchas personas que trabajan en este programa y, sobre todo, no se va a tolerar una agresión. En todo caso, esto tampoco es una agresión y, si la organización del programa hubiese visto cualquier ápice de agresión, hubiesen tomado medidas”, manifestaba.

Ángel Cristo Jr. y Javier Mouzo en 'De viernes'.

Lejos de tranquilizarse, Ángel Cristo Jr. alzó más la voz. El hijo del domador aprovechaba para recordar su polémica con Arantxa del Sol durante su participación en Supervivientes.

“A Arantxa del Sol no la echaron, la echó el público. No tomaron medidas. Así que eso es muy relativo. Estuvo dos semanas cobrando en la isla, sabiendo que me había pegado”, exclamaba, para después insultar a Javier Mouzo, diciéndole “huevón”.

Un momento bochornoso que provocó que Santi Acosta despidiera antes de tiempo al exparticipante de GH 19. “Paramos aquí, no vamos a escalar esto más”, zanjó el periodista.