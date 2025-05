Montoya, alto y claro sobre Terelu Campos en 'Supervivientes': "Le he olido las bragas y huelen a flor"

Imágenes exclusivas y de última hora en Supervivientes. El arranque, este miércoles, de Tardear no pudo ser mejor para los espectadores de Telecinco. "Traemos imágenes inéditas que no nos esperábamos. El nivel de intimidad al que han llegado Terelu y Montoya era inimaginable", anunciaba el presentador Frank Blanco.

"A lo mejor, hasta nos lo podríamos haber ahorrado. Esta pareja atípica de Honduras, os doy el titular y preparaos para lo que vais a ver. Se han olido la ropa interior, mutuamente. Él a ella y ella a él. Y Montoya va a contar a qué huele Terelu, por si teníais curiosidad", continuaba Blanco.

"Le he olido las bragas a Terelu. Fin, se acabó, ya no hablo más. He de decir que huelen a flor", no dudaba en decir el superviviente. "Porque no las has olido en España, sino te digo a qué huelen", bromeaba Terelu Campos ante las palabras del sevillano.

Posteriormente, confesaba que Terelu le había olido también los calzoncillos. "Toma, toma", se alegraba para lo que él era casi un deseo o sueño por cumplir. "Le dije que si no lavaba los calzoncillos y me los puso aquí, en toda la cara", apuntaba Terelu sobre el asunto. "Escucha, te prometo que no olían a nada", compartía su experiencia la colaboradora de televisión con sus compañeros de Honduras.

Tras emitir estas imágenes, en el plató de Tardear no dudaron en comentarlas. Los encargados de hacerlo serían Kike Quintana, Mónica Hoyos, Carolina Ferre, Raquel Bollo y Marta López junto a los presentadores habituales, Frank Blanco y Verónica Dulanto.

Terelu Campos, en 'Supervivientes'

"Se les está yendo de las manos", no dudaba en decir Dulanto. "Montoya está equivocado. La ropa interior de Terelu no puede oler a flor, olerá a campo", bromeaba Kike Quintana con el asunto. "Hay gente a la que le gusta mucha oler y les pone mucho", recordaba Mónica Hoyos.

Por su parte, Carolina Ferre también iba a intervenir: "Es normal que no huela a nada porque están todo el día a remojo, con la sal estará todo muy seco". "Entre ellos no se olerán pero la persona nueva que entre, está claro que huele. A pescado, a mar y eso tiene que oler a almeja", apuntaba Raquel Bollo, en tono de humor.

"Me parece hasta desagradable porque creo que lo hace todo por el espectáculo. No todo vale, este chico no sabe hacer otra cosa. Ni pescar ni nada y ya que le queda, pues olerle las bragas a Terelu y me parece desagradable", criticaba Marta López la actitud del andaluz.

Por otra parte, el rumbo en Supervivientes sigue viento en popa. La relación entre Montoya y Anita sigue como siempre, con altibajos. Del lloro a la pasión, pasando por las broncas y el tonteo. En la gala, del pasado martes, Montoya lloró y se sinceró al escuchar a Anita Williams hablar de sus sentimientos. "Ella ha conseguido enamorarme", decía el de Utrera.