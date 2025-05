Laura Fa carga contra el padre de Vicky Martín Berrocal en 'La Familia de la Tele': "Era el claro ejemplo de un señor egoísta"

Este martes, 20 de mayo, llega el estreno de Las Berrocal a Movistar Plus+, un documental en el que la familia de Vicky Martín Berrocal se convierte en protagonista. El día a día, los conflictos y los entresijos familiares se retratan en este film que muestra la vida de 'Las Berrocal' en todas sus facetas: como hijas, nietas, sobrinas, madres y abuelas. El docureality está protagonizado por Vicky, su madre Victoria, su hermana Rocío y su hija, Alba Díaz.

Sin embargo, más allá del lanzamiento del proyecto, ha sido el contenido del docureality y la imagen que transmite sobre su vida lo que ha acaparado los titulares de este martes. En La Familia de la Tele, programa que lleva días desgranando la intrahistoria del documental, se ha hablado abiertamente del pasado del que fuera marido de Victoria Martín y padre de Vicky. Los colaboradores no han dudado en opinar al respecto.

Laura Fa y María Patiño han sido especialmente críticas con el pasado de José Luis, el padre de Vicky. "Esto era un tema tabú", ha señalado la presentadora tras ver un vídeo sobre él. Aunque Vicky declaró durante la premiere del documental que es un asunto del pasado y que no entiende la magnitud que está adquiriendo, el programa ha querido ir más allá y ha contactado en directo con Marisa, la otra hija del torero, quien presuntamente no mantiene una buena relación con la socialité.

María Patiño en 'La Familia de la Tele'. RTVE Play

"Vicky y Rocío se llevan bien con José Luis, su hermanastro. Sin embargo, Marisa y Vicky están enfrentadas. Marisa considera que la legal es su madre", ha explicado la presentadora. Sin duda, un tema complejo que ha dejado a los espectadores pegados a la pantalla. Pero lo que nadie esperaba era que Laura Fa rompiera con ese halo de romanticismo que rodea la historia de Vicky Martín Berrocal con unas declaraciones especialmente duras.

Al escuchar el relato completo y las palabras de María Patiño, la colaboradora catalana no quiso quedarse callada. "Encuentro que, para ser una historia bastante trágica, la están romantizando con una épica...", comenzó diciendo. "Me parece lamentable naturalizar y darle un tono romántico (...) cuando no hubo respeto ni por una familia ni por la otra", añadió. Y cerró su intervención con una sentencia rotunda: "Era el claro ejemplo de un señor egoísta", zanjó.

Laura Fa en 'La Familia de la Tele'. RTVE Play

A estas declaraciones se sumaron las de María Patiño, quien, haciendo referencia al relato de Marisa, contó que la hermanastra se casó con el torero Juan Mora, y añadió: "Mira cómo es Vicky, que siempre quiso imitar esa condición de mujer de torero. Jamás se enamoró de El Cordobés". La presentadora continuó explicando: "Es ahí donde nace esta lucha encarnizada entre Marisa y las hermanas. Pero entre los chicos, no ocurre lo mismo".

Todo apunta a que el documental Las Berrocal podría convertirse en uno de los grandes pasatiempos de los espectadores de la plataforma, y que dará mucho que hablar en las próximas semanas. Porque, si algo está claro, es que comentado ya lo está siendo.