El entorno de Melody, alto y claro en 'Y ahora Sonsoles': "Sí, está enfadada. Ojalá no hubiese ganado el Benidorm Fest"

La rutina de Melody después de su participación en Eurovisión 2025 es cada vez más complicada. Tras su regreso a España, Vamos a ver logró captar sus primeras declaraciones a pie de calle, justo en la puerta de su casa. Desde entonces, la cantante ha optado por no volver a salir y permanecer en casa descansando, al menos hasta que tenga lugar la esperada rueda de prensa en la que abordará todos los temas relacionados con su paso por el festival europeo.

Mientras tanto, los programas de televisión continúan haciéndose eco de las declaraciones de familiares, amigos y personas cercanas a la artista sevillana. Algunos de esos testimonios han llegado a espacios como Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega en la sobremesa de Antena 3. Si el pasado lunes, 19 de mayo, fue su tío quien intervino en directo, este martes, 20 de mayo, han sido sus tías quienes han acudido al plató para mostrar su apoyo a Melody.

Antes de dar paso a las familiares, la presentadora cedió la palabra a la periodista Lorena Vázquez, quien aseguró tener información clave del entorno de la cantante que podría arrojar luz sobre su supuesto enfado, tras el discreto puesto 24 obtenido en la final de Eurovisión.

Lorena Vázquez habla con el entorno de Melody. Atresplayer

"Estoy hablando con uno de sus amigos, y me está contando cosas que no sabía", comenzó diciendo Vázquez. "Me asegura que Melody sí está enfadada, pero que su malestar viene de lejos y está directamente relacionado con la organización. Todo comenzó semanas antes de su actuación", explicó la colaboradora.

El conflicto, según el entorno de la artista, estaría vinculado con la falta de libertad creativa en el proceso de preparación del espectáculo. "No pudo elegir a sus bailarines y se le impuso cantar una versión de la canción que no era su favorita", añadió Vázquez. Incluso Sonsoles Ónega reforzó esta información señalando, con el respaldo de Mikel Hennet, que "a veces obligan a los artistas a interpretar la versión que quiere la organización".

Sonsoles Ónega hablando de Melody en 'Y ahora Sonsoles'. Atresplayer

Pero lo más revelador llegó al final de la intervención de Lorena Vázquez. "Semanas antes de su actuación en Basilea, Melody confesaba a sus familiares y amigos que se sentía fiscalizada y que, incluso, había llegado a decir que ojalá no hubiera ganado el Benidorm Fest", afirmó la periodista.

Estas palabras no hacen más que confirmar el malestar generalizado en torno a su candidatura, tanto por parte de la propia Melody como de su entorno más cercano. La rueda de prensa anunciada (sin fecha) podría ser clave para entender todo lo que ha ocurrido tras bambalinas en la candidatura española a Eurovisión 2025.