Alejandro Abad, alto y claro sobre Eurovisión: "Melody no es el problema, es víctima de la improvisación de cada año"

El productor musical Alejandro Abad ha hablado del antepenúltimo puesto de Melody en Eurovisión y ha lanzado duras críticas a la gestión española en el festival. “Quiero felicitar a Melody, porque lo hizo francamente bien. Ella y todo su equipo”, asegura quien representó a España en 1994. “El problema no es Melody, ella es solo una víctima más de la improvisación anual que se lleva a cabo desde la organización española del evento”, sostiene.

El productor deja claro que tiene un profundo respeto por el ente público, pero denuncia que “no se puede tener ahí en un departamento de festivales a unos cuantos enchufados que demuestran año tras año que no se enteran de qué va el Festival de Eurovisión". Según su criterio, "desperdician anualmente una enorme oportunidad.

Abad advierte que lo ocurrido con Melody no es un caso aislado, sino una tendencia que se repite. “Perdonadme que os diga, pero os adelanto lo que va a ocurrir a partir de ahora. Dirán que todo es política, lo cual es rotundamente falso, luego empezará el silencio y cuando llegue el próximo Benidorm Fest volverán a primar los intereses personales por delante del talento, las emociones y el llevar una buena canción y apropiada a Eurovisión”, sentencia.

En su opinión, “Eurovisión no es política, lo que prima es el talento, las emociones y las votaciones son absolutamente democráticas. Votan 37 países”. Por lo que descarta conspiraciones contra España: “Cada uno vota de forma independiente. ¿En qué retorcida cabeza se puede pensar que todos se ponen de acuerdo para fastidiar a nosotros?”

Sobre el resultado de España este año, Abad es tajante: “No es injusto. Eurovisión no va de hacerlo genial. Ahí es donde nos equivocamos anualmente. Va de llevar la canción y el producto apropiado”.

Cree que, aunque Melody estuvo impecable, la propuesta musical no era la adecuada: “Hemos ido con una gran intención y una gran profesional como Melody, pero no llevamos el producto apropiado. Todo el proceso ha ido de parches”.

Para Abad, la clave de Eurovisión "va de emoción", recordando el triunfo de JJ, el austriaco de origen filipino: "Ha ganado un chico que habla de sumergirse en el agua y amor. Es algo simple".

En este sentido, considera que "Eurovisión se puede ganar con una luz y un piano. No hay que complicarse. No hay que poner grandilocuencias. Como nos quedamos cortos en canción, empezamos a poner parches y nos equivocamos aún más”.

El productor evita cargar contra los autores de 'Esa Diva', pero insiste en que la propuesta no encajaba: “No quiero desprestigiar la canción, pero no es adecuada para Eurovisión. Al igual que no lo era 'Zorra' el año pasado, hemos repetido el mismo mensaje pero más sofisticado. Hay emociones más sencillas y mensajes más directos que podrían tocar el corazón de todos los europeos”.

Abad también ha mandado un mensaje a Melody tras su cabreo por los resultados: “Hay que asimilar una derrota monumental. Cualquier detalle puede hacer estallar su paciencia, pero así como ha tenido el temple de cantar ante 200 millones de espectadores, debería tener el temple y la humildad para atender a los medios y a los fans", concluye.