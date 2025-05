La TV belga corta la actuación de Israel en Eurovisión 2025: "Condenamos la violación de los derechos humanos"

Sin llegar al nivel de 2024, la edición más tensa del formato, en la final de Eurovisión 2025 también se están haciendo oír las protestas por la participación de Israel. Televisión Española no ha sido la única emisora que ha alzado la voz por esta causa. La VTR belga ha optado por no emitir siquiera la actuación de Yuval Raphael.

Este sábado, en cuarta posición, Raphael cantaba New Day Will Rise. Se trata de un tema que recoge -de manera alegórica, para pasar el filtro de la UER- su experiencia como superviviente de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Pues, bien, en una de las televisiones públicas de Bélgica, no ha sido posible escuchar la canción.

En su lugar, la cadena de la Comunidad Flamenca de Bélgica cortaba la emisión de la gala y en pantalla aparecía el siguiente cartel: "Condenamos las violaciones de derechos humanos por parte del estado de Israel. Además el estado de Israel está destruyendo la libertad de prensa. Por esto interrumpimos la imagen por un momento".

Como se decía unos párrafos más arriba, la VTR es uno de esos canales que se ha posicionado a favor del pueblo palestino abiertamente. Ya en la semifinal, justo antes de que arrancase la criba, se emitió una campaña de Oxfam con el mensaje: "Israel tiene voto en el concurso de canciones; el pueblo palestino, no. Les damos voz".

Cabe recordar que el servicio público de la región de Flandes cortó la emisión de la actuación de Israel en 2024, emplazando exactamente el mismo rótulo. Entonces, el estado de Oriente Medio estaba representado por Eden Golan, con Hurricane. Una propuesta que sufrió bastantes modificaciones para ser aceptada por la organización, que en teoría prohíbe los temas con mensaje político.

La televisión belga ha condenando el genocidio en Gaza durante la actuación de Israel.



Simplemente brutal. #Eurovision2025 #EurovisiónRTVE #eurovision pic.twitter.com/c5Kapr4ZRa — Noa Gresiva (@NoaGresiva) May 17, 2025

RTVE desafía a Eurovisión

Son días de tensiones entre RTVE y la UER. Tras los comentarios vertidos por Tony Aguilar y Julia Varela durante la segunda semifinal en la presentación de la canción israelí, la unión de radiodifusoras ha amenazado a la Corporación española con una multa.

Antes de la retransmisión de la final, en la pantalla de La 1 podía leerse: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción". El ente público pedía "paz y justicia" en territorios palestinos. La presentación de Yuval este sábado por parte de ambos comentaristas ha sido totalmente aséptico.

Muy distinto al del pasado jueves. "Seguimos con Israel en esta segunda semifinal de Eurovisión. Con ella, Yuval Raphael, una artista hasta hace poco desconocida que fue herida en los atentados de Hamás del 7 de octubre. Su canción se llama New Day Will Rise", fueron las palabras textuales de Julia.

Prosiguió Tony: "Este año, RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000, entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas".