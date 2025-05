'De Viernes' incumple la única cláusula que impuso María José Cantudo para sentarse en el plató: "No quiero verlas"

Un viernes más, la noche de Telecinco se convierte en uno de los platos fuertes de la semana. Esta vez, María José Cantudo se ha sentado en el plató de De Viernes tras las duras declaraciones que Blanca Villa hizo sobre la exvedette en el programa de Sonsoles Ónega, donde afirmó que quería quitarle su casa. Sin embargo, la actriz ha acudido al espacio presentado por Santi Acosta y Bea Archidona para dar la cara y romper su silencio.

El programa ha invitado a Cantudo al plató, pero, para sorpresa de muchos, la vedette ha impuesto unas condiciones contractuales que nadie esperaba. El tema tratado con los colaboradores presentes han sido precisamente las polémicas declaraciones de Blanca Villa y María José Nieto, así como el juicio que Cantudo ganó contra ambas, por el que deberán indemnizarla. Aun así, la artista ha solicitado que no se emitan imágenes de estas dos personas durante su intervención.

No es la primera vez que una invitada en De Viernes incluye cláusulas especiales en su contrato, pero en esta ocasión, Cantudo ha exigido que en todas las imágenes que se mostraran esa noche no aparecieran Blanca Villa ni María José Nieto. "Has pedido no ver imágenes", ha explicado Santi Acosta al comenzar el programa.

María José Cantudo responde a las polémicas y defiende su honor. La cantante ha pedido no ver imágenes de Blanca Villa y María José Nieto. #DeViernes pic.twitter.com/OY4xMRK5lm — De viernes (@deviernestv) May 16, 2025

La exvedette consideró que esta era una cláusula que debía quedar clara antes de llegar al plató, ya que se trata de un caso ocurrido hace 25 años y no le apetece rememorarlo. “No quiero verlas, no tengo por qué verlas”, ha afirmado Cantudo. No obstante, ha explicado cómo las conocía, dejando claro que no eran amigas.

“La verdad es que no las conocía. Una era bailarina cuando yo hice Las Leandras, luego ya no volví a verla porque a mí me operaron de apendicitis, y cuando regresé, ya no estaba”, ha indicado. Y, al ser preguntada por Blanca, su respuesta fue rotunda: “A la otra señora no tuve el gusto de conocerla”, ha añadido.

'De Viernes' se salta la única cláusula que puso María José Cantudo. Telecinco

Eso sí, el programa parece no haber respetado del todo las condiciones impuestas por María José Cantudo para sentarse en De Viernes, ya que durante el primero de los vídeos emitidos apareció el rostro de una de las mujeres mencionadas por la actriz, algo sobre lo que Cantudo no hizo ningún comentario.

La entrevista ha continuado con la actriz explicando en qué momento se encuentra actualmente, cómo se siente y por qué ha decidido acudir al programa. “El corazón te lo parten cuando salen personas diciendo que eres mala madre. A mí me duele mi familia”, ha expresado con gran emoción la exvedette, quien ha confesado en varias ocasiones durante la conversación que atraviesa una depresión y que no lo está pasando bien.