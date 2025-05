Valeria Vegas da los primeros avances de su participación en 'MasterChef Celebrity': "Es una montaña rusa de emociones"

La décima edición de MasterChef Celebrity no viene sólo cargada con la polémica vivida entre Rosa Benito y el equipo de La familia de la tele. En D Corazón han entrevistado a varios de los aspirantes a tomar el relevo de Inés Hernand como campeón del talent culinario. Precisamente, había dos concursantes que son rostros habituales del magacín que conduce Anne Igartiburu: Valeria Vegas y José Manuel Parada.

La escritora y el presentador son 2 de los 16 participantes de esta décima temporada, en la que ambos coincidirán con rostros tan distintos como Charo Reina, Torito, Mala Rodríguez, Miguel Torres, Mariló Montero o Juanjo Bona. Dado que este 11 de mayo estaba presente en el plató la biógrafa de La Veneno, ésta ha compartido sus primeras impresiones.

“Es el concurso de los concursos. Es una montaña rusa de emociones. Lo estoy disfrutando, lo estoy gozando. Ya los quiero a los compañeros. Es verdad que conocía a varios de antes, de haberme cruzado con ellos”, expresaba Vegas sobre su primera semana dentro del programa culinario.

Javier de Hoyos le preguntaba cuáles de los otros participantes le estaban cayendo mejor. “Todavía no puedo responder a esto. ¿Crees que en una semana se puede sacar una conclusión? Es imposible en un programa como este, en el que hay muchos giros. Hay veces en las que siento que me voy a ir antes de esa otra persona, de la competencia que hay”, comentaba.

Vegas compartía cómo estaba siendo convivir con José Manuel Parada, su compañero de tertulia. “Lo quiero mucho, pero me pone la cabeza como un bombo. Nos estamos viendo todo el rato. De hecho, no queremos coincidir aquí [en D Corazón], pero porque nos estamos viendo todos los días, no por otra cosa”, declaraba la periodista.

De Hoyos quería saber cómo se llevaba Vegas con Mariló Montero. “Es un amor de tía. Me llevo súper bien con ella”, revelaba la autora. “Están comenzando a surgir amistades. Son muchas horas y hay mucha intensidad. Cuando un compañero te da la mano, sientes que es de verdad”, manifestaba.

Los 16 concursantes de esta décima edición son los presentadores de televisión Mariló Montero y José Manuel Parada; el cantante Juanjo Bona, quien fue concursante de la versión Junior; la rapera Mala Rodríguez; la humorista Valeria Ros; el músico y colaborador de Podría ser peor (RNE) Necko Vidal; la influencer y actriz Masi; la actriz y cantante Charo Reina; el humorista y actor David Amor; la periodista Valeria Vegas; y el ilusionista y mentalista Jorge Luengo.