Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre el Papa León XIV: "Que avance lo atrasado o que lo intente seriamente"

¡Habemus Papam! El cardenal Robert Francis Prevost Martínez fue elegido, en la tarde del pasado jueves, como nuevo Papa de la Iglesia católica y lo hará con el nombre de León XIV. Se trata del primer Pontífice de la historia originario de EEUU, lo que supone un cambio significativo en la Santa Sede. Sin duda, una noticia que ha generado una multitud de opiniones y reacciones.

De esta manera, en España son muchos los que se han hecho eco de la elección de Prevost como nuevo líder de la Santa Sede. Como no podía ser de otra manera, el polifacético Pedro Ruiz publicaba un tuit en la red social X, antiguo Twitter, para opinar sobre la esperada decisión de los 133 cardenales en el pasado Cónclave.

"León XIV se sentará en la silla de Pedro. En la medida que pueda, espero que pacifique lo posible, que avance lo atrasado y que rescate a los oprimidos. O que lo intente seriamente. Suerte y salud", apuntaba Ruiz sobre la hoja de ruta que debería marcar el nuevo pontífice estadounidense de 69 años de edad y con orígenes españoles.

El presentador de televisión también compartía un vídeo en Instagram donde hablaba de la noticia de la semana: "Como uno más, saludo a León XIV y le deseo mucha suerte. Catorce dividido entre dos, son siete. Aquí, siete de los muchos temas que tendrá que afrontar el nuevo Papa".

"Uno, el papel de la mujer en la Iglesia. Dos, la limpieza en las cuentas del Vaticano. Tres, la naturalización de la homosexualidad. Cuatro, el reconocimiento de la eutanasia. Cinco, la revisión de la interrupción del embarazo. Seis, la eliminación de la pedofilia. Y siete, plantear la posibilidad de que existan matrimonios entre sus miembros, es decir, vida familiar", enumeraba el catalán los problemas a los que se enfrenta León XIV durante su papado.

"En general, la cercanía y sencillez de comunicación con la población. Los espíritus bondadosos no necesitan tanta liturgia, es mi opinión. Y Santidad que siga usted jugando al tenis, eso viene muy bien", finalizaba sus 'Pensamientos del día', en un vídeo compartido con sus seguidores en Instagram.

En los últimos días, Pedro Ruiz no ha dudado en hacerse eco de todas las noticias que llegaban desde el Vaticano. Así, se expresaba tras conocer el fallecimiento del Papa Francisco, el pasado 21 de abril: "La muerte del Papa Francisco me ha sorprendido esta mañana escuchando la radio. Parece haber sido un pontífice más progresista y abierto de lo habitual. Ayer estuvo entre sus fieles en una metafórica despedida. Paz".

El también actor y humorista ha dejado claro también cuáles son realmente sus posiciones religiosas, algo que no le ha impedido opinar libremente sobre el asunto: "No soy practicante de religión alguna pero respeto los sentimientos de los demás, siempre que no alberguen ninguna violencia. Mi sencilla creencia es la bondad".

Ruiz se ha convertido en una de las voces más autorizadas de nuestro país. A lo largo de su carrera, ha creado y presentado programas emblemáticos como Como Pedro por su casa y La noche abierta, que marcaron un estilo propio en la televisión española. El de Barcelona es conocido por su independencia de pensamiento y su crítica hacia el poder establecido. Recientemente, expresó su preocupación por la disminución de la libertad de expresión en España, afirmando que "está peor ahora que hace 25 años"