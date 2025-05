Marta Riesco reaparece en 'La familia de la tele' desde Roma tras la queja del Consejo de Informativos de TVE

La familia de la tele no deja de estar en el ojo del huracán. Además de sus datos de audiencias más que discretos, el Consejo de Informativos de RTVE ha criticado al magacín por enviar a la Ciudad del Vaticano a Marta Riesco, uno de los rostros de La Osa, para la cobertura especial por la elección del papa León XIV. Aunque no ha habido una reacción oficial, sí que ha podido verse la reaparición de la reportera tras las críticas.

Como ha sucedido con otros formatos como Y ahora, Sonsoles o Más Vale Tarde, que han enviado a Pilar Vidal y Cristina Pardo a Roma para cubrir en directo el cónclave y ver cuándo se producía la fumata blanca, La familia de la tele optaba por enviar a Riesco a la capital italiana y cubrir la última hora.

Por supuesto, la cobertura de Riesco se reducía a La familia de la tele, en el sentido de que cuando se diese la fumata blanca, que ocurrió durante la emisión de La Promesa, el magacín daba paso a la cobertura de los servicios informativos de TVE, con Marta Carazo y Alejandra Herranz liderando la cobertura y con la presencia de Begoña Alegría, corresponsal de la Corporación en Italia.

La labor de Riesco se limitaba a lograr testimonios de ciudadanos que estaban pendientes del cónclave, llegando a charlar con un grupo de monjas. El programa compartía también un reportaje con el que explicar a su público el trabajo de los cardenales, además de la jerarquía eclesiástica, además del significado de la vestimenta de cada uno.

A pesar de limitarse a realizar esta cobertura para el magacín, que estaba pendiente de la elección del Papa y que realizaba la última hora antes de dar paso al equipo del Telediario, esto no ha evitado el duro comunicado del Consejo de Informativos de TVE.

Marta Riesco en 'La familia de la tele'.

“Urge a la presidencia y al Consejo de Administración de RTVE a actuar para que el programa La familia de la tele no merme la credibilidad de nuestros servicios informativos ni perjudique nuestra imagen de marca”, declaraba, con RNE sumándose a dicha reivindicación.

Aunque no ha habido respuesta, el equipo del magacín presentado por María Patiño, Inés Herand y Aitor Albizua ha reaccionado señalando que “Marta Riesco sigue en Roma con una nueva misión”. Al comenzar el programa, Aitor Albizua daba conexión en directo con la capital italiana.

“Estoy en Roma, disfrutando no de vacaciones, sino investigando. Estoy cerca de la ‘casa maldita’ de Raffaella Carrà. No porque esté maldita, sino porque llevan varios años intentando vender este casoplón y no lo consiguen. Os vamos a contar por qué”, anunciaba la reportera.