Buenafuente, alto y claro en su estreno en TVE: "No he recibido ninguna injerencia o indicación alguna de nadie"

Buenafuente ya se ha estrenado en TVE. Futuro imperfecto aterrizó en La 1 en una jornada histórica, en la que la Iglesia eligió a su nuevo papa, León XIV. Del formato pocas cosas se sabían, más allá de la promoción que había hecho el showman en La Revuelta o Mañaneros 360, porque la rueda de prensa que estaba prevista para la semana pasada se canceló por culpa del gran apagón.

Por eso, el propio Buenafuente se encargó de dejar las cosas claras desde el principio, en un programa que, lo cierto, no ha tenido mala audiencia en una noche de durísima competencia. Futuro imperfecto registró un 12,8% y 1.233.000 espectadores en La 1. Se quedó lejos del imbatible Supervivientes (20,3%), pero es primera opción sobre el resto: Eva & Nicole obtuvo un 11,5% en Antena 3 y Horizonte un 8,6% en Cuatro.

"Vamos a hacer lo que nos dé la gana, nosotros y nuestro sentido común", dijo. Toda una declaración de intenciones a los espectadores de La 1 y a las 700 personas que asistieron a la grabación del formato producido por El Terrat y que ha tenido un coste de más de tres millones de euros, tal y como RTVE hizo público en la lista de los contratos firmados con productoras externas.

"Este es un programa con la misión de reírnos de todo, de nosotros mismos para empezar. Usando la libertad de expresión desde una televisión pública para desentrañar un mundo cada vez más encabronado", continuó diciendo Buenafuente al respetable, insistiendo también en que "no he recibido ninguna injerencia o indicación alguna de nadie".

"Como no cojo el teléfono a números desconocidos... Igual me ha llamado Pedro Sánchez y no lo sé. Vivo en la inopia", dijo de forma sutil, en clara alusión al revuelo que se armó con el fichaje de Broncano hace un año. Y añadió con humor: "Es guapo. Pero qué queréis que os diga. Tampoco me replanteé mi sexualidad".

El Humor es más fuerte que el odio y ahí estamos nosotros!

Grande @Buenafuente#FuturoImperfecto

pic.twitter.com/HQ0Rj8NElZ — IREtH (@martagg82) May 9, 2025

Y sí, Buenafuente hizo lo que le dio la gana porque en su monólogo casi nadie se salvó: desde el propio presidente del Gobierno hasta Beatriz Corredor, Donald Trump, Íñigo Errejón, Carlos Mazón o el recién llegado Kiko Matamoros. Y hasta de Abogados Cristianos, la organización que se querelló contra Lalachus por su famosa estampita de la vaquilla del Grand Prix y Héctor de Miguel 'Quequé'.

El showman hizo una pausa para que pudieran "ponerse a grabar". A continuación, Buenafuente pidió que se modernizara el cónclave y, para ello, sugirió el nombre de Piqué: "Ya organizó la Supercopa y entre Arabia y la Federación Española de fútbol ya tiene experiencia con instituciones que no respetan los derechos de la mujer".

Una diva valiente y poderosa irrumpe en el plató de #FuturoImperfecto sin que lo sepa @Buenafuente.



Esa diva es @silviabril imitando a @soyyomelody con más fuerza que un huracán.



⭕️https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/MnUQlvL5mN — La 1 (@La1_tve) May 8, 2025

La primera entrega de Futuro imperfecto contó con la aparición estelar de Silvia Abril. La humorista, mujer de Buenafuente, parodió a Melody con Esa Diva en una actuación digna de Tu cara me suena. Lo hizo justo el día que la cantante de Dos Hermanas se subió por primera vez al escenario del estadio de Basilea donde representará a España en Eurovisión la próxima semana.