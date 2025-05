Una soltera de Valencia, muy indignada con su cita en 'First Dates': "Es una guarrería y pones en riesgo la salud de tu pareja"

First Dates vuelve con más fuerza que nunca. El mejor dating show de la televisión viene cargado de las mejores citas a ciegas y de los solteros más sorprendentes. De esta manera, el formato liderado por Carlos Sobera iba a recibir a una de esas solteras que marcan huella por su paso.

Lidia, de 39 años y procedente de Valencia, se presentaba así ante las cámaras del programa de Cuatro: "Soy bastante fría hasta que consiguen tocarme mi corazoncito, entonces soy bastante cariñosa y ardiente". "Canto, compongo, produzco y bailo. Mi pareja me dejó por el último videoclip que grabé. Tengo la conciencia muy tranquila, no he hecho nada", explicaba Lidia sobre su actualidad.

El afortunado que iba a conocerle sería Cristian, un colombiano de 33 años que vive en Valencia: "Soy medio colombiano y medio alemán. Soy centrado pero con un poquito de picante, entonces tengo varias caras. En el tema del baile, para ser colombiano soy malo y para ser alemán soy bueno".

La primera impresión de la soltera valenciana era clara y directa: "Ni fu ni nada. Es un chico al que no miraría pero que tampoco diría que no". "Físicamente es atractiva pero no sentí tanta atracción personalmente", opinaba, por su parte, Cristian.

"Cristian es un hombre calvo y eso no me importa. De hecho, yo siempre he apoyado a los calvos. Pienso que todo el mundo merece una oportunidad, falte el pelo que falte", apuntaba Lidia sobre el aspecto físico de su cita de esta noche en First Dates.

Lidia, en 'First Dates'

Durante la cita, la valenciana dejó claro que no le gustaban las Fallas: "Todo lo que lo rodea, me parece horroroso". Tras escuchar que a Cristian le gustaba salir de fiesta, la joven no dudó en sentenciarlo: "Intuyo que cuando sale, no entra".

"Me parece una industria muy complicada por cómo se maneja, ahí tendría dudas si encajaría en ese ámbito", señalaba Cristian al conocer que Lidia es artista musical y tiene su propio sello discográfico. Posteriormente, el soltero valenciano habló sobre las relaciones abiertas: "No me concentro en una idea y me gusta ser flexible. Si soy guarro o no, que se lo pregunten a mis exparejas".

Cristian, en 'First Dates'

Ante estas palabras, Lidia no dudó en arremeter contra él: "No entiendo las relaciones abiertas porque pones en riesgo la salud tuya y de tu pareja. Me parece una guarrería, ninguna religión lo contempla y no trae estabilidad ni cosas buenas. Una segunda cita con él, ni muerta".

"Es una persona gris, no destaca en nada", apuntaba también sobre su cita. Por su parte, Cristian tampoco parecía muy convencido: "Si un amigo me dice que es guapa, yo diría que sí. Pero yo no me sentí tan atraído por ella".

Momento de la cita entre Lidia y Cristian, en 'First Dates'

Como colofón final, Cristian quiso pagar a medias la cena. Un gesto que no gustó nada a la valenciana. "Soy muy de igualdad de género y existe una correlación clara entre caballerosidad con el machismo", explicaba Cristian sobre el asunto.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Como pareja no tendría una segunda cita porque busco un hombre más tradicional", le decía Lidia a su cita de esta noche. "En eso estamos de acuerdo, no tenemos tanta compatibilidad en muchos aspectos", añadía Cristian para poner fin a la cita.