Ilia Topuria, campeón de la UFC: “Nada constructivo en mi vida ha llegado en forma de crítica”

Ilia Topuria, el primer campeón español de la UFC, volvía este jueves al programa de Pablo Motos en Antena 3, donde ya es un veterano. Tanto es así que con la de esta noche ya son seis las ocasiones que ha visitado El Hormiguero. En esta vez, el deportista no iba con una película debajo del brazo, sino con un combate.

Tal como anunció el presentador, su próxima pelea tendrá lugar el 28 de junio en Las Vegas. Y se enfrentará al ruso Makhachev o al brasileño Oliveira. “La primera pregunta es: llevas 16 victorias y 0 derrotas. ¿Que no te haya ganado nadie es una mochila o es gasolina?”, lanzaba Motos.

“Ni lo uno ni lo otro. Hago todo lo que está en mi mano, y no me preocupo en perder el invicto”, respondía el deportista. Y es que, seguro de sí mismo, afirmaba que no se presentaría a una competición si no estuviese completamente convencido de que iba a ganar, pues no tiene intención de “dejar brillar a otro”.

En la actualidad, Topuria ha subido de categoría, y ahora es peso ligero. “Tenía que llegar a unos límites que no eran normales”, reconocía de su etapa como peso pluma. Con sus rivales, admite tener relaciones a veces elegantes y otras más reñidas, y todo depende de cómo sea su primera toma de contacto.

“Si se presentan de forma humilde se los doy de vuelta, y si se presentan de manera soberbia también”, aseguraba. Eso sí, el rencor no existe en sus peleas, porque “al final del día no deja de ser un deporte”.

Pablo Motos sacó en un momento dado las críticas que recibe, y si tiene miedo a las mismas. En concreto, le preguntó que cómo se sobrepone. “Me gusta, y me ha costado entenderlo. Toda crítica es una confesión. Lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro. Nada constructivo en mi vida ha llegado en forma de crítica”, aseguraba.

Ilia Topuria en 'El Hormiguero'.

Más adelante, Pablo Motos también le preguntó por su apodo. Y es que si bien comenzó su carrera con el sobrenombre de El Matador, hace unas semanas lo cambió a La Leyenda. “¿Lo has pensado bien?”, le lanzaba el presentador. “Sí, lo he pensado. Muchas veces en la vida no valoramos hasta que no estamos cerca de perderlo o lo perdemos. Y eso me ha pasado con El Matador, y lo seguiré siendo hasta que...”, explicaba, mientras el público rompía a aplaudir.