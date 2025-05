El afilado dardo de 'La familia de la tele' a Paz Padilla: "Me están entrando unos recuerdos con ese vídeo..."

Este miércoles, en su segunda entrega regular, La familia de la tele puso el foco en la que durante años fue una de las presentadoras de Sálvame, Paz Padilla. La gaditana se acaba de sacar un curso que presuntamente la acredita como coach y que le permite dar charlas sobre salud mental.

Así, el programa vespertino de Televisión Española recordó las polémicas declaraciones que realizó la andaluza sobre las vacunas del coronavirus en un directo compartido con Anne Igartiburu y María del Monte. Incluso Víctor Sandoval se desplazó hasta el centro en el que Padilla había obtenido el título.

Inés Hernand admitió: "Nos alegramos de que Paz encuentre cierta felicidad personal". Después, dio paso a que los excompañeros de Paz diesen su opinión. "Si estoy pasando por una depresión y hago caso a los consejos de Paz, me puede provocar un daño irreversible", explicó María Patiño.

Además, el formato de La Osa Producciones Audiovisuales contó con Adrián Chico, un psicólogo clínico que advirtió de los peligros del coaching: "Todos podríamos convivir si cada uno se quedase donde se tiene que quedar".

"Lo que no puede ser es que, si has vivido una experiencia vital que te ha transformado como Paz, y la gente te dice que qué bien lo has hecho y que eres un ejemplo, te lo acabas creyendo", expresó el profesional, haciendo hincapié en que los consejos de un coach pueden "empeorar" o "cronificar" la situación de una persona que esté atravesando una depresión.

'La familia de la tele' señala a Paz Padilla tras sacarse el título de 'coach'. RTVE

Hernand comentó que el objetivo de señalar estas palabras era hacer ver "la complejidad y la problemática que tiene difundir, como figura pública, este tipo de discursos". La cara de Belén Esteban, que protagonizó un enorme encontronazo con la protagonista de la noticia, era todo un poema: "Madre mía... Me están entrando unos recuerdos con esos vídeos...".

El conflicto Paz Padilla-'Sálvame'

Después de sus declaraciones en aquel directo, que data de diciembre de 2021, Paz Padilla continuó presentando Sálvame hasta el 20 de enero de 2022. Esa tarde, la humorista abandonó el plató después de que Esteban insinuase que no se había puesto la vacuna.

Fue la última vez que Paz pisó el estudio del show de Telecinco. Dos meses después, trascendió que había sido despedida de Mediaset, supuestamente por marcharse de su puesto de trabajo en horario laboral, pero más tarde el cese fue declarado como improcedente. Así, la compañía de Fuencarral la readmitió. Desde entonces ha presentado Déjate querer y ha participado en formatos como Me Resbala o Te falta un viaje.