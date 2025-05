Carmen Lomana no se corta y señala a Terelu Campos: "Nunca se hubiera imaginado que ese iba a ser el titular"

Terelu Campos ha roto el silencio después de su última entrevista, la cual ha generado numerosos debates en varios medios de comunicación. Todo porque en el titular confesaba llevarse bien con su suegra Mar Flores, y que la modelo le regaló una flor de Pascua en Navidad. Aunque esto no sentó nada bien ni a su hija, Alejandra Rubio, ni a su consuegra, desde ¡De Viernes!, la tertuliana ha querido responder.

"Yo no considero que nadie, con 60 años que voy a cumplir, me tire de las orejas respecto a lo que tenga que decir públicamente", estalló la malagueña ante el público del programa de Telecinco. Ahora, desde D' Corazón, magacín de La 1, no perdieron oportunidad de hablar sobre el tema.

"La exclusiva de Terelu Campos no sabía que había significado tanto, pero ahora ha hecho tambalear los cimientos del clan televisivo", comenzaba diciendo Anne Igartiburu, presentadora del programa. Para entrar más en detalle, no tuvieron ningún reparo en buscar a la personalidad mediática para saber su opinión.

Ante las cámaras, la malagueña se mostró reacia a contestar a las preguntas de los reporteros. Cuando se le ha preguntado por cómo han reaccionado su hija y la empresaria, ella ha contestado cantando y con un rotundo: "No tengo nada que decir".

"Terelu ha recibido un detalle. Siempre mandas flores a todos los familiares, es una tontería", se escuchó decir a Carmen Lomana en plató. Y añadía: "Ella nunca se hubiera imaginado que ese hubiera sido el titular", sentenciaba la tertuliana frente a sus compañeros.

"Si en lugar de ser Terelu la que hubiera dicho aquello, hubiera sido alguna amiga, sería otra cosa", espetó entonces Alberto Guzmán, otro de los colaboradores del programa. Marina Bernal no se quedó callada. Rápidamente añadió: "Lo que ha querido hacer Terelu es normalizar la situación. La flor de Pascua es un símbolo de Navidad, no hay más", dijo muy rotunda.

Sin duda, Terelu es consciente del interés que genera en la prensa y en su última entrevista lo dejó muy claro: "No hay ningún cisma familiar, pueden dormir todos los compañeros de la prensa tranquilos", detallaba la tertuliana.

Después de que la malagueña se estrenara como actriz en la obra de teatro Santa Lola, desde D' Corazón informaban de un proyecto más en puerta. Se trata de un cameo en Atasco 2, filme de Prime Video, donde uno de los capítulos estará protagonizado por Terelu Campos.

Lejos de esa figura que durante las últimas semanas la han señalado con una actitud de 'diva', desde el programa de La 1 arrojaban que durante este nuevo capítulo como actriz muestra todo lo contrario. "Tenemos a Terelu como princesita, pero trabaja como nadie", indicaba Alberto Guzmán. Ante ello, Anne Igartiburu reaccionó y confesó que la malagueña "es toda una diva".