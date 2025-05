Carmen Borrego, alto y claro: “En estos momentos no hay ningún problema en la familia Campos, y esperemos que dure”

¿Hay rencillas dentro del clan Campos? Esta semana, Terelu Campos dio una exclusiva en una revista, y en portada se destacaba que Mar Flores le realizó un regalo en Navidad, una flor de Pascua. Algo aparentemente trivial que no fue bien recibido por la hija de Terelu, Alejandra Rubio, tal como ya dejó patente en Vamos a ver. Y en este mismo programa, Carmen Borrego ha aprovechado su participación de este viernes para aclarar que en su familia no hay ningún problema, al menos, en estos momentos.

Este gesto de Alejandra Rubio, quien aseguró que su madre “se ha equivocado” al hablar de su suegra Mar Flores, y que el titular es “innecesario” ha levantado ampollas. Y hoy, 2 de mayo, han preguntado a Carmen Borrego por su opinión de lo sucedido cuando acudió a Vamos a ver.

“Aunque a Mar Flores no le haga gracia, aunque a Alejandra no le haga gracia, no implica que tengan ningún tipo de problema madre e hija, porque me consta, porque he hablado con las dos”, afirmaba Carmen. Y lamentaba: “Es que te parece ser que siempre tiene que haber un conflicto dentro de la familia Campos”.

Para ella, “la familia Campos es una familia completamente normal, en la que hay cosas que nos molestan, que las hablamos, que nos enfadamos, que dejamos de estar enfadados, que nadie va en contra de nadie, que nadie intenta ser más que nadie”. Así, de paso, enumeró que “ni mi hijo tiene un problema con Alejandra, ni Alejandra lo tiene con José, ni yo lo tengo con Alejandra, ni yo lo tengo con mi hermana, ni Alejandra con su madre”. “Ahora”, le apostillaban sus compañeros.

Los colaboradores del matinal destacaban que el problema no se creó fuera, sino que fue Alejandra en ese mismo plató quien echó leña al fuego, “manifestando lo mal que le ha parecido a Alejandra” la entrevista.

“La vida no solo pasa en los platós. Yo tengo gente esperándome en la puerta de mi casa para preguntarme si tengo problema con mi sobrina, para preguntarme si tengo problema con mi hermana, porque parece que el problema vende y se puede comentar”, afirmaba Carmen.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' este viernes.

Tras esto, Carmen resumió: “En estos momentos no hay ningún problema en la familia Campos, gracias a Dios y esperemos que dure mucho”. Al ser preguntada por Mar Flores, quien afirmó sentirse “ridícula” cuando le preguntan por Terelu, Borrego echó balones fuera: “Yo no voy a opinar de Mar Flores, y creo que lo debes entender, porque no me corresponde. Yo a Mar no la conozco, ni la juzgo”.