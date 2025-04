Risto Mejide: "Llevo en terapia desde que tengo uso de razón. No hay que tener ningún miedo a hablar sobre salud mental"

Risto Mejide está contento. Feliz. Su Viajando con Chester regresa este lunes a Cuatro (22:50) con Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha como primer invitado de la undécima temporada. Y decimos 'su' porque Chester y Risto es lo mismo. Van de la mano. Se trata de un programa hecho a su medida, y que ahora, produce directamente por su productora, Vodevil TV, tras el divorcio de La Fábrica de la Tele.

"El Chester es mi razón para seguir haciendo tele. Es mi programa más querido y más cuidado, y si yo he aportado algo como presentador, ha sido Chester. A mí me ha descubierto muchas cosas", dice orgulloso Risto, uno de los activos más al alza de Mediaset por haber levantado las tardes de Cuatro con Todo es mentira. Y pronto grabará la nueva edición de Got Talent .

Su imagen de tipo duro en el talent de Telecinco no tiene nada que ver con la que ofrece en el veterano espacio de entrevistas. Ese rol de juez temible hace que algunos invitados acudan al Chester con cierto respeto por lo que se van a encontrar enfrente. Esto mismo le ocurrió a Luis Zahera, otro de los protagonistas de la nueva entrega del formato. "Estaba acojonado. Todo su entorno le había dicho que no fuera, que yo se la iba a liar".

Y es que, según Risto, es fundamental dejar al "margen" los prejuicios. "Yo los tenía con algunos personajes. Son una oportunidad de actualización. O bien los he confirmado o los he desmentido", responde en un encuentro con los medios, en el que está presente BLUPER. "Yo al Chester no voy a juzgar a nadie, sino a entender y escuchar".

La producción en esta nueva temporada va un paso más allá, pues los lugares donde se graban las entrevistas cobran relevancia. En la primera entrega ocurre con Letur, el pueblo de Albacete arrasado por la DANA, por ejemplo. "Si vamos hasta allí es porque es la zona 0 de una tragedia que todavía hoy sigue viviendo mucha gente. Es un capítulo comprometido", confiesa.

Risto Mejide con Emiliano García-Page en Letur.

En estos capítulos, el miedo de la cancelación o la salud mental son dos temas que planean durante toda la temporada. Al hilo de esto, el publicista se sincera: "Llevo en terapia desde que tengo uso de razón. Mi madre es psicóloga. Se sacó la carrera cuando yo tenía 12 años. Ella estudiaba y me pasaba todos los test. Me psicoanalizaba".

"Descubres el valor realmente de cuidarte por dentro cuando tienes problemas. Y todos tenemos. Tengo 50 años, imagínate", prosigue insistiendo en la idea de acudir a profesionales. "No hay que tener ningún miedo a hablar sobre salud mental. Al igual que uno a partir de los 50 años se tiene que hacer una colonoscopia para mirarse la próstata, muchísimo antes tienes que preguntarte cómo estás. Es algo que nos compete a todos".

Las reglas del 'Chester'

No es casualidad que los invitados se abran en canal con Risto. Todo es fruto de una serie de mecanismos que se han ido adquiriendo con el paso de los años y que forman parte del engranaje del programa. Una de las reglas del programa es la liturgia que el catalán sigue en cada entrega es que no se ve con el invitado hasta que el piloto rojo de la cámara se enciende.

Esto hizo que Antonio Orozco abroncara a Risto por el trato que tuvo en Operación Triunfo a su amigo Pablo López cuando era juez del talent. "Si nos hubiéramos visto antes, me lo habría soltado sin que lo pudiéramos grabar".

Risto Mejide, en una imagen de archivo en el 'Chester'.

En el Chester tampoco debe haber interrupciones. La conversación no se corta por nada del mundo. Todo se graba. Y lo aprendió después de que en el piloto, con Cristina Cifuentes, por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, una persona del equipo decidió interrumpir para pedir a Risto que le hiciera una determinada pregunta.

Luego, hay trabajo previo, claro. Lo primero que hace es estudiarse de arriba a abajo la vida del personaje. "El equipo me prepara un dossier de 20, 30 páginas con lo más importante. Y lo que yo hago es empaparme de las entrevistas. Me las veo todas para ver los caminos trillados, porque muchas veces la magia no está tanto en preguntar lo de siempre".

"Pedro Ruiz y Jesús Quintero eran gente que sabía perfectamente cuándo no intervenir en la conversación"

"Cuando el invitado ve que tú ya has visto esa respuesta y que tú no pones el automático, se exige más", dice Risto, llegando a la esencia de todo: "Me suele funcionar mucho darle dos vueltas a las cosas. La primera vez que lo pregunto, me suelen dar una respuesta automática. Y si vuelvo al mismo tema, nadie quiere repetirse. Ahí surge la magia".

Pero si hay algo que el presentador domina es el silencio. "Pedro Ruiz y Jesús Quintero eran gente que sabía perfectamente cuándo no intervenir en la conversación. Y eso creo que es lo más importante cuando estás haciendo una entrevista", declara admitiendo que le gustan mucho ese trance, a veces incómodo, para que el invitado de turno lo rompa.

"A mí por eso me gusta hacerlo en televisión. A veces me han dicho 'esto es radio', pero te perderías muchas preguntas que se hacen con un gesto. Y no hace falta que hables", añade.

A lo largo de las diez temporadas del programa, Risto ha vivido momentos complicados. "El Chester de Arcadi España fue especialmente desagradable para mí, porque no me gusta que un invitado se vaya. Pero no tenía otra opción. Después de lo que dijo no podía quedarme frío", dice.

De Elvira Lindo a Los Morancos

Risto asegura que "todo el mundo tiene algo de lo que te puedes enamorar. Si lo haces, van a ser generosos". De lo nuevo del Chester, a Mejide le hace especialmente ilusión contar con Elvira Lindo. "Es de esos personajes que rara vez vemos en televisión y que, para mí, deberían estar todo el tiempo. Tiene un punto de vista muy interesante".

Algo similar le ocurre con Iker Jiménez. "Dice que no va a ninguna entrevista porque luego se la pueden liar o le pueden hacer un montaje que le deja mal. Defiende ir al Chester porque dice que es honesto, que va a ser de verdad lo que se va a emitir", asegura de su compañero de cadena, que se explicará por la polémica sobre la DANA.

"Iker Jiménez defiende ir al 'Chester' porque dice que es honesto, que va a ser de verdad lo que se va a emitir"

Con Los Morancos, por ejemplo, se sorprendió pese a llevar toda una vida en televisión. "Es un Chester muy divertido pero nada chistoso. Sacan una faceta emotiva, pero también irónica y crítica con algunas cosas de la sociedad. Nunca les había visto así", afirma rotundo, que destaca también la "honestidad" de Paloma San Basilio, otra de las invitadas: "Se mete en todos los charcos".

El actor Víctor Elías, la influencer Marina Rivers, el vidente Rappel, la escritora Elvira Lindo, el astronauta Pablo Álvarez y Raquel Orantes, hija de Ana Orantes completan la nómina de famosos que se sentarán junto a Risto.