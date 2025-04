Sofía Suescun, colaboradora de 'Socialité': "El problema, Adara Molinero, lo tienes tú. Siempre arremete con saña a sus ex"

Adara Molinero ha vuelto al ruedo. Tras muchos meses en silencio, la exconcursante de Gran Hermano, ha regresado a los focos a través de En las mejores familias, un videopódcast en el que ha aprovechado para hablar abiertamente de su ex pareja, Hugo Sierra.

La influencer acusa a Sierra de no estar a la altura como padre con el hijo que tienen en común. Una intención que viene arrastrando desde hace unos meses. La última vez que lo hizo escogió el Día del Padre para lanzar un ataque hacia el que fuera su pareja. La personalidad televisiva felicitó a los "que no llevan dos meses sin ver a su hijo"; unas palabras con las que dejó en evidencia al uruguayo.

Ahora, a través del videopóscat retomó aquella acusación, reafirmando la poca relación que tiene con su hijo y desde Socialité no han tenido ningún reparo en profundizar sobre esta situación. Los encargados de hacerlo fueron Antonio Santana y María Verdoy, presentadores del programa. Para darle un toque más fuerte contaron con la presencia de Sofía Suescun, presentadora del magacín, conocida entre los espectadores como una de las tertulianas más sinceras.

"Es curioso que siempre tiene esas palabras tan duras hacia su ex. No es capaz de llevarse bien y de tener una relación cordial a pesar de que tienen un hijo en común. Es que siempre va a saco, de todas sus exparejas, no tiene palabras buenas para ninguna", sentenció la pamplonesa.

Ante estas palabras, Antonio Santana no dudó un segundo en preguntar a su compañera: "Sofía, ¿qué consejo le darías a Adara?", cuestionó curioso. "Que recapacite, porque tampoco es muy normal tener tantos problemas con las personas que te rodean", detalló abiertamente.

Sofía Suescun junto a los presentadores del programa. 'Socialité'.

Eso no fue todo. La tertuliana prosiguió su discurso, esta vez dirigiéndose directamente a la madrileña. "Igual, Adara, el principal problema lo tienes contigo. Hay que ir al origen y decir: 'Ostras, ¿y si realmente tengo yo el problema'?", continuó ante las cámaras.

Sin poder parar, Suescun añadió algo más. Se trató de un consejo para la que conociera en Gran Hermano: "Quizás tienes que empezar a remediar por ahí en vez de estar pensando siempre que en todo lo que te rodea es el causante de todos tus males", puntualizó, dejando muy clara su postura sobre la última controversia de la madrileña.

"¿Esto te sorprende o crees que hay alguna teoría que refleje lo que estás viendo ahora?", preguntó entonces María Verdoy, sumándose así a la conversación de sus compañeros. "Con todo el currículum que tiene Adara en la televisión, siempre arremete con esa saña a sus ex. Es cuanto menos curioso", indicó inmediatamente.

Para Suescun, esta situación tiene una salida: "Creo que podría reflexionar y replantearse por ese odio", añadió. Desde plató dejaron volar la imaginación, planteando incluso que el hablar de este tema ahora solo tenga una explicación: "Viendo esto ahora, ¿no será que, aunque Adara estuviera en Supervivientes, ahora tenga ganas de volver y dejar un mejor recuerdo?", cuestionó finalmente a los espectadores.