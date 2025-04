‘Tardear’ y ‘Fiesta’ se rearman con una nueva colaboradora: Gloria Camila Ortega ha vuelto a Mediaset para quedarse

Durante años, Gloria Camila Ortega fue un personaje importante en el universo rosa de Telecinco. Concedía entrevistas, colaboraba en espacios como Ya son las ocho, e incluso fue concursante de formatos como Supervivientes, Ven a cenar conmigo o Pesadilla en el Paraíso, donde se mostró muy sincera y llegó a reconocer que sufrió un aborto durante su relación con Kiko Jiménez.

Sin embargo, cuando Telecinco decidió dar un vuelco a sus contenidos, Gloria pasó al ostracismo, y formó parte de una lista de nombres de los que se dejó de hablar de la noche a la mañana. Poco a poco hubo personajes que se libraron de aquella suerte de veto, y este mes de marzo le tocó el turno a Gloria. De hecho, regresó a la televisión con una entrevista en scoop en ¡De Viernes!, y este 25 de abril se sentará en el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona.

No se quedará ahí la cosa: la influencer ha llegado a Mediaset para quedarse. Tal como avanza Informalia, y ha podido confirmar BLUPER, Gloria Camila Ortega se convertirá en colaboradora de Fiesta, el magacín de los fines de semana que presenta Emma García. Y también formará parte del equipo de Tardear, el matinal que antaño conducía Ana Rosa Quintana y que en la actualidad está en manos de Frank Blanco y Verónica Dulanto.

De esta manera, Gloria Camila acerca posiciones con Unicorn Content, la productora responsable de los dos magacines, y que preside Ana Rosa Quintana. De esta manera, se pretende apostar por un perfil muy conocido por el público, y que, además, cuenta con amplia experiencia en el medio televisivo.

Hay que destacar que la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha formado parte de otras cadenas, más allá de Telecinco. Así, fue actriz en la serie diaria de RTVE Dos vidas, lo que le granjeó todo tipo de críticas por intrusismo. Del mismo modo, en septiembre de 2023 comenzó como colaboradora de Espejo Público.

Su debut fue con una entrevista en la que describía el calvario que habría estado viviendo. Allí relató que tras Pesadilla en el Paraíso sufrió depresión. “Fui a mi médico de cabecera y me dieron la baja y me dijeron: ‘Ahora mismo no puedes estar en televisión, esto te genera malestar’. Así que dejé de ver la tele, de estar en el medio, me aparté, no volví a los debates de Pesadilla en el paraíso y así he estado un año”.

Gloria Camila en ‘Espejo Público’.

Tras tener una actitud que no siempre favorecía el programa, unos meses después, en febrero de 2024, Antena 3 decidió no renovar su contrato como colaboradora. Desde entonces mantuvo un perfil mediático muy bajo, que ahora reflotará gracias a su contrato con Unicorn Content.